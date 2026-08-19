Por: EL PILON SA

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Tras varias semanas de incertidumbre, el mundo del folclor vallenato recibió novedades sobre la salud del acordeonero Enderson ‘Ender’ Rada, quien permanecía en cuidados intensivos desde junio. Según información difundida el miércoles 19 de agosto por el locutor y presentador del Festival Vallenato, Jaime Pérez Parodi, el músico presentó una notoria mejoría y ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Milagrosa de Barranquilla, sino que ahora continúa su proceso de recuperación en una habitación, bajo supervisión médica estricta. Pérez Parodi expresó: “El destacado acordeonero, Ender Rada, sale de UCI en la clínica La Milagrosa de Barranquilla y ya se recupera en habitación con todo el cuidado médico… Oremos por su salud”.

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La noticia llega luego de que, en junio, se informara que Rada sufrió un derrame cerebral mientras compartía tiempo con su familia en Santa Marta. El músico fue trasladado inicialmente a la Clínica Avidanti, donde permaneció en estado crítico. La gravedad del episodio generó preocupación tanto entre sus colegas como entre los seguidores del vallenato, quienes han estado atentos a su evolución.

Enderson Rada forma parte de una reconocida dinastía de acordeoneros. Es hijo de Manuel Rada y nieto del legendario Francisco ‘Pacho’ Rada, figura fundamental del folclor colombiano y creador del aire del son dentro del vallenato. Desde su infancia, ha estado vinculado al universo musical, rodeado de acordeones, cajas y guacharacas, elementos fundamentales de la tradición vallenata. Gracias a este entorno, Rada forjó una carrera sólida, participando durante más de veinte años en los festivales más importantes del país.

Dentro de su trayectoria, destaca su triunfo en 2018 como Rey Profesional en el Festival Mar de Acordeones de Santa Marta. Además, obtuvo el título de Rey Profesional en el Festival Nacional del Son, conquistando el reconocimiento de los expertos y colegas como uno de los mejores intérpretes de este aire del vallenato. Su presencia también ha sido recurrente en el Festival de la Leyenda Vallenata; en 2023, llegó a la final de la categoría profesional y, en 2026, alcanzó las semifinales. Su habilidad no solo abarca los cuatro aires tradicionales de este género, sino que su ejecución del son es considerada una de las más representativas del país, manteniendo vivo el legado de su familia.

¿Cuál es el estado de salud de Enderson ‘Ender’ Rada tras salir de cuidados intensivos?

Enderson ‘Ender’ Rada, reconocido acordeonero vallenato, salió de la unidad de cuidados intensivos y actualmente se encuentra en proceso de recuperación en una habitación de la clínica La Milagrosa de Barranquilla, bajo vigilancia médica, según difundió el presentador Jaime Pérez Parodi. Su salud ha mostrado mejoría después de sufrir un derrame cerebral en junio.

¿Quién es Enderson Rada y por qué es importante en el vallenato colombiano?

Enderson Rada es un acordeonero colombiano miembro de la dinastía Rada, hijo de Manuel Rada y nieto de Francisco ‘Pacho’ Rada, pionero del vallenato. Ha ganado títulos importantes como el Rey Profesional del Festival Mar de Acordeones de Santa Marta y del Festival Nacional del Son, y es reconocido por su dominio de los cuatro aires del vallenato, consolidándose como uno de los grandes herederos del género tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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