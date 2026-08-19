Por: EL PILON SA

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El club Zesari BMX obtuvo un destacado desempeño en el 4.º Round de la Súper Copa Caribe de BMX, evento realizado el domingo 16 de agosto en la Pista Distrital de BMX Daniel Eduardo Barragán Noguera, ubicada en Barranquilla. Esta competencia fue escenario de importantes logros para los deportistas vallenatos, quienes lograron un total de cinco títulos en diferentes categorías, consolidando así su presencia en el campeonato regional.

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De acuerdo con los resultados oficiales, los campeonatos individuales fueron para Tomás Araujo, quien se impuso en la categoría Principiantes 7 y 8 años; Jacobo Cubillos, vencedor en Mini Rider 7 y 8 años; Carlos Alejandro Pérez, campeón en Mini Riders 4 y 5 años; Alejandro Quintero, ganador en Mini Rider 9 y 10 años; y Victoria Varela, que consiguió el primer puesto en Mini Riders Damas 6 años. Estos triunfos reflejan la solidez de la preparación y el compromiso de los corredores, quienes representaron los colores de las ciudades de Valledupar y el departamento del Cesar en una cita clave del calendario regional.

Además de los títulos obtenidos, la jornada fue favorable para Zesari BMX en términos de subcampeonatos y otras actuaciones valiosas, ya que sus representantes volvieron a participar en una válida puntuable que aporta al ranking general de la Súper Copa Caribe de BMX. El acumulado de puntos es relevante para el desarrollo deportivo de los corredores, dado que cada competencia suma experiencia y contribuye a la posición final del club en la clasificación regional.

La relevancia de estos resultados trasciende los trofeos individuales, ya que permite fortalecer la trayectoria de Zesari BMX en el contexto regional y ratifica su capacidad de competir frente a clubes de otras ciudades del Caribe colombiano. Por lo tanto, la cosecha de títulos y puntos en Barranquilla representa un paso más en el camino competitivo de los corredores vallenatos, evidenciando el crecimiento sostenido del club y su impacto en el desarrollo del deporte en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos títulos logró Zesari BMX en el 4.º Round de la Súper Copa Caribe?

Zesari BMX consiguió un total de cinco títulos durante el 4.º Round de la Súper Copa Caribe de BMX en Barranquilla, gracias a las victorias de Tomás Araujo, Jacobo Cubillos, Carlos Alejandro Pérez, Alejandro Quintero y Victoria Varela, en diferentes categorías infantiles.

¿Cómo afectan los puntos obtenidos en la Súper Copa Caribe al ranking de Zesari BMX?

Los puntos logrados por Zesari BMX en esta válida son fundamentales para el ranking general de la Súper Copa Caribe de BMX, ya que cada resultado contribuye al posicionamiento regional del club y permite a sus corredores avanzar en experiencia y competitividad dentro del calendario oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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