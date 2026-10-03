Por: Portal Bogotá

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Durante un fin de semana cargado de actividades deportivas tanto nacionales como internacionales, los atletas del Equipo Bogotá buscarán dejar en alto el nombre de la ciudad y del país en competencias de gran nivel. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, la agenda evidencia que la capital y sus representantes mantienen protagonismo en distintos escenarios del deporte continental.

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En el plano internacional, Bogotá es anfitriona del Campeonato Panamericano Élite Femenino de Bowling, que se desarrolla en la bolera Bowling Industry, ubicada en el Centro Comercial Mall 80. Este evento reúne a más de 65 deportistas procedentes de 12 países, con la destacada participación de la jugadora bogotana Sara Giraldo, junto con sus compañeras Sara Duque, Juliana Franco, María José Rodríguez, Laura Plazas y Juliana Botero, quienes conforman la selección nacional que aspira alcanzar posiciones de privilegio en la modalidad de equipos. Según información oficial, Colombia aspira a subir al podio gracias a este grupo de alto rendimiento.

Por su parte, el ciclismo BMX Racing internacional también tiene representación bogotana en China, donde se realizan la tercera parada y las rondas quinta y sexta de la Copa Mundo UCI (Unión Ciclista Internacional). Los deportistas Carlos Ramírez, Juan José Velásquez y Santiago Suárez compiten allí, obteniendo puntos valiosos para la clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Adicionalmente, en México se desarrolla el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, con la presencia del joven Yílver Grijalba, quien representa al Equipo Bogotá.

Simultáneamente, tres deportistas bogotanos: Cristina Poblador, Fabio Torres y Eglaín Mena, forman parte de la representación nacional en el Campeonato Panamericano de Parapowerlifting, evento paralímpico en Ciudad de México que busca clasificar a los atletas a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Dentro del calendario internacional, Bogotá también será sede del Run Tour Avianca, carrera atlética con presencia de atletas internacionales, programada para el domingo 4 de octubre desde las 7:00 de la mañana.

En territorio nacional, la actividad sigue con la participación de Bogotá en el Campeonato Nacional de Gimnasia de Trampolín en Bucaramanga, liderada por los medallistas Santiago Parra y Diego Giraldo. El BMX Racing nacional tendrá lugar en Barranquilla, donde Santiago Linares y Luis Moreno defenderán los colores de la capital en las válidas 12 y 13 de la Copa Nacional. Asimismo, Bogotá estará representada en el Campeonato Nacional de Duatlón Sprint en Pradera, Valle, con Nicolás Gómez y Brayan Moya. En el sector paralímpico, el Campeonato Nacional de Tenis en Silla de Ruedas en Cali será el primer clasificatorio a Juegos Paranacionales 2027, con la representación bogotana de Michelle López, Manuel Sánchez y Diego Pirachicán.

La nutrida agenda del Equipo Bogotá muestra el esfuerzo por consolidar el liderazgo de la ciudad en varios deportes, tanto en escenarios convencionales como paralímpicos, marcando la pauta para el deporte nacional e internacional.

¿Qué deportistas bogotanos participan en eventos internacionales este fin de semana?

Durante este fin de semana, sobresalen como representantes bogotanos Sara Giraldo en bowling, Carlos Ramírez, Juan José Velásquez y Santiago Suárez en ciclismo BMX Racing, Yílver Grijalba en levantamiento de pesas y los atletas paralímpicos Cristina Poblador, Fabio Torres y Eglaín Mena en parapowerlifting, todos ellos compitiendo en destacadas disciplinas a nivel internacional según información de la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuáles son los eventos deportivos más importantes en los que participa el Equipo Bogotá?

El Equipo Bogotá llega este fin de semana a eventos clave como el Campeonato Panamericano Élite Femenino de Bowling, la Copa Mundo UCI de BMX Racing en China, el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas y el Campeonato Panamericano de Parapowerlifting, además de competencias nacionales como gimnasia de trampolín, BMX Racing, duatlón y tenis en silla de ruedas, consolidando su presencia en el deporte nacional e internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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