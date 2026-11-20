En la tarde de este jueves, 19 de noviembre, se llevó a cabo la última fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol en Colombia, con partidos muy entretenidos y emocionantes.

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En el grupo A, por ejemplo, había tres equipos con posibilidad de avanzar a la final, mientras que en el B todo se estaba disputando entre dos clubes.

Al final, Boca Juniors de Cali sorprendió a Unión Magdalena, lo derrotó 1-2 y se metió en la final, mientras que en el B el Quindío hizo la tarea y también se clasificó.

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Ahora, según informó Dimayor, la final será:

Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío: lunes 23 de noviembre a las 7:30 de la noche.

Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali: sábado 28 de noviembre a las 4:30 de la tarde.

Qué equipos ascenderán en Colombia

Sin embargo, cabe recordar que pese a esa final, todavía hay mucha tela por cortar, porque no necesariamente el campeón será el que asciende a la primera división en Colombia.

La cosa es así:

Si gana Quindío la final, asciende directamente, mientras que Envigado (campeón del primer semestre) se mide con Real Cartagena (mejor de la reclasificación) en el repechaje.

Si Boca Juniors queda campeón, se jugaría gran final contra Envigado. EL que gane, sube a la primera división, mientras que el que pierde juega un repechaje contra Quindío por el cupo a la primera división.

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Al final, los que suban reemplazarán a Boyacá Chicó y Jaguares, equipos que descendieron a la segunda división de cara a 2027 en el fútbol colombiano.

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