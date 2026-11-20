En la tarde de este jueves, 19 de noviembre, se llevó a cabo la última fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol en Colombia, con partidos muy entretenidos y emocionantes.
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En el grupo A, por ejemplo, había tres equipos con posibilidad de avanzar a la final, mientras que en el B todo se estaba disputando entre dos clubes.
Al final, Boca Juniors de Cali sorprendió a Unión Magdalena, lo derrotó 1-2 y se metió en la final, mientras que en el B el Quindío hizo la tarea y también se clasificó.
Cuándo es la final de la B en Colombia
Ahora, según informó Dimayor, la final será:
- Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío: lunes 23 de noviembre a las 7:30 de la noche.
- Deportes Quindío vs. Boca Juniors de Cali: sábado 28 de noviembre a las 4:30 de la tarde.
Qué equipos ascenderán en Colombia
Sin embargo, cabe recordar que pese a esa final, todavía hay mucha tela por cortar, porque no necesariamente el campeón será el que asciende a la primera división en Colombia.
La cosa es así:
- Si gana Quindío la final, asciende directamente, mientras que Envigado (campeón del primer semestre) se mide con Real Cartagena (mejor de la reclasificación) en el repechaje.
- Si Boca Juniors queda campeón, se jugaría gran final contra Envigado. EL que gane, sube a la primera división, mientras que el que pierde juega un repechaje contra Quindío por el cupo a la primera división.
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Al final, los que suban reemplazarán a Boyacá Chicó y Jaguares, equipos que descendieron a la segunda división de cara a 2027 en el fútbol colombiano.
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