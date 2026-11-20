Avanza el camino en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, pues este viernes, 20 de noviembre, comienza la ronda semifinalista del campeonato con los ocho mejores equipos que lucharán por meterse a la final del segundo semestre.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿’Juanfer’ no está lesionado? Surgió versión y el jugador amenazó con demandar a periodista)

En principio solo se confirmaron los horarios de las primeras dos jornadas de esta ronda, pero este viernes, 20 de noviembre, se conocieron las fechas y horas para las jornadas 3 y 4.

Tal como dio a conocer la Dimayor, los partidos de las fechas 3 y 4 serán:

Lee También

Fecha 3:

Deportivo Cali vs. Bucaramanga: viernes 27 de noviembre a las 6:35 de la tarde.

Millonarios vs. América de Cali: viernes 27 de noviembre a las 8:40 de la noche.

Santa Fe vs. Nacional: sábado 28 de noviembre a las 7:30 de la noche.

Medellín vs. Once Caldas: domingo 29 de noviembre a las 6:30 de la tarde.

Fecha 4:

Bucaramanga vs. Deportivo Cali: martes primero de diciembre a las 6:20 de la tarde.

América vs. Millonarios: martes primero de diciembre a las 8:30 de la noche.

Once Caldas vs. Medellín: miércoles 2 de diciembre a las 6:20 de la tarde.

Nacional vs. Santa Fe: miércoles 2 de diciembre a las 8:30 de la noche.

De esta manera, se conocieron las fechas, horarios, estadios y más en los que se jugarán los próximos partidos, quedando pendientes las últimas jornadas, pero la sexta, seguramente, se jugará de forma simultánea.

¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝟑 𝐲 𝟒 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐂𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐈𝐈-𝟐𝟎𝟐𝟔! ¿Están listos? 👀 👉 https://t.co/eueCUxAK25 #LaCasaDeTodos https://t.co/MWVV0GrUml — DIMAYOR (@Dimayor) November 20, 2026

(Ver también: Medellín identificó al presunto agresor de Daniel Torres en el juego vs. Santa Fe; anunció medidas)

Cómo quedaron los grupos de la Liga BetPlay

Cabe recordar que los grupos quedaron muy parejos, por lo que se promete un gran espectáculo en los distintos estadios del país. Luego del sorteo que se llevó a cabo después de la última fecha, los grupos quedaron así:

Grupo A

Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe.

Independiente Medellín.

Once Caldas.

Grupo B

Deportivo Cali.

América de Cali.

Millonarios.

Bucaramanga.

* Pulzo.com se escribe con Z