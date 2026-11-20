Por: Caracol TV

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Este jueves marcó un momento decisivo en el Torneo Betplay II 2026, cuando se disputó la sexta fecha de los cuadrangulares del torneo de fútbol colombiano. En este contexto, quedaron finalmente definidos los dos equipos que avanzarán a la final del segundo semestre. El primer clasificado fue la sorpresiva escuadra de Boca Juniors, de Cali, que logró imponerse por 2-1 frente a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada, ubicado en Santa Marta. La actuación de Boca Juniors fue determinante, especialmente por los goles anotados por Deyman Cortés, los cuales permitieron asegurar su lugar en la serie definitiva y generar gran impacto entre los espectadores locales, conocidos como ‘bananeros’, quienes presenciaron la derrota de su equipo.

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Con este resultado, los representantes del Valle del Cauca concluyeron la fase con 10 puntos, ubicándose en el primer lugar del grupo B. En paralelo, Envigado empató 1-1 con Independiente del Valle del Cauca, asegurando la segunda posición con un total de 8 unidades. Sin embargo, este resultado no les alcanzó para concretar sus aspiraciones de ascender en el torneo para el año 2027. Es relevante resaltar que Envigado fue el campeón del Torneo I, por lo que ahora deberá esperar para conocer a su contrincante y definir al campeón absoluto del año, quien obtendrá el cupo para jugar en la máxima categoría del fútbol colombiano la próxima temporada.

Por otro lado, en la correspondiente disputa del grupo A ocurrida también este jueves en el estadio de Mosquera, municipio cercano a Bogotá, Deportes Quindío aseguró su propio avance al vencer 2-0 a Real Cundinamarca. El triunfo de los ‘cafeteros’ se cimentó en el doblete de Juan Pablo Ibargüen, quien se destacó como una de las promesas emergentes bajo la dirección técnica de Harold Rivera. Este resultado dejó a Quindío con 12 puntos, volviéndose inalcanzable para Real Cartagena, que pese a ganar 5-0 sobre Tigres solo sumó 11 unidades.

En consecuencia, la gran final enfrentará a Boca Juniors y Deportes Quindío, primero el 23 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero y posteriormente el 28 del mismo mes en el estadio Centenario de Armenia. Un aspecto para destacar es que si Quindío logra conquistar el Torneo II, ascenderá directamente gracias a su liderazgo en la tabla de reclasificación, donde acumula 76 puntos, de acuerdo con la información oficial compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se juega la final entre Boca Juniors y Quindío en el Torneo Betplay II 2026?

La final del Torneo Betplay II 2026 entre Boca Juniors y Deportes Quindío se disputará en dos encuentros: el primero será el 23 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia.

¿Cómo se define el ascenso en el Torneo Betplay II 2026 del fútbol colombiano?

El ascenso en el Torneo Betplay II 2026 se define en la final entre los campeones de los dos torneos del año; quien logre el título anual asegurará el cupo a la categoría superior. Además, en el caso de Deportes Quindío, si logra ganar el Torneo II, ascenderá directamente gracias a su posición privilegiada en la tabla de reclasificación, según los datos oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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