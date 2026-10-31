Tres personas murieron y cuatro más resultaron heridas durante un incendio que sorprendió a una familia mientras dormía en una vivienda del sector Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz, en Santa Marta. La emergencia ocurrió hacia las 5:30 de la mañana de este sábado 31 de octubre y quedó registrada en videos que muestran los momentos de angustia que vivieron vecinos y personas que intentaban auxiliar a los afectados.

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Entre las víctimas mortales están Adriana Ortiz, una pastora de 54 años, y dos menores de edad: una niña de siete años y un niño de cuatro. Según informó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, las tres personas eran familiares del edil de la localidad 1, Juan Felipe García. El mandatario señaló que la mujer era la madre del funcionario, mientras que los menores eran su hermana y su sobrino.

Los primeros reportes indicaron que el fuego sorprendió a los ocupantes de la vivienda mientras descansaban. La rápida propagación de las llamas dificultó la salida y movilizó a vecinos, policías y organismos de socorro. En las imágenes conocidas se observa a varias personas intentando ayudar a quienes estaban dentro del inmueble.

De acuerdo con Claudia Patricia Aarón, directora de Gestión del Riesgo del Distrito, los dos niños fueron rescatados con vida, pero tenían quemaduras graves. La funcionaria denunció que no había ambulancias disponibles en ese momento y que los menores tuvieron que ser trasladados en motocicletas: una de la Policía y otra particular.

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La niña fue llevada al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y el niño a la Clínica El Nogal. Ambos ingresaron sin signos vitales. Adriana Ortiz, por su parte, quedó atrapada en la vivienda y murió en el lugar. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron la inspección de su cadáver.

Tres personas muertas, entre ellas dos niños y una mujer, dejó un incendio que se registró en la mañana de este sábado en el barrio Santa Cruz, en Santa Marta. Cuatro personas más resultaron heridas y reciben atención médica, confirmó la Alcaldía. #VocesySonidos https://t.co/whVR7p6oYG — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 31, 2026

#Atención Momentos de angustia se viven a esta hora en el barrio Santa Cruz de Santa Marta, donde un feroz incendio consume una vivienda del sector. Unidades del Cuerpo de Bomberos avanzan en intensas labores para sofocar las llamas y evitar que la emergencia se extienda a predios vecinos. De manera preliminar, se confirma que varias personas resultaron heridas, entre las que se encuentran niños que tuvieron que ser evacuados de urgencia y trasladados al centro de salud más cercano para recibir atención médica inmediata. La comunidad permanece en alerta a la espera de un reporte oficial sobre las causas de la conflagración. — burbujapolitica (@burbujapolitica) October 31, 2026

Cuatro personas heridas y reclamos por las ambulancias

El balance entregado por las autoridades también reportó cuatro personas heridas, que recibieron atención en centros asistenciales de la ciudad. Aarón indicó que el padre de familia requería atención especializada y se encontraba en cirugía cuando entregó su declaración.

En medio de la emergencia, la directora cuestionó la respuesta de los servicios privados de ambulancias. Aseguró que los llamados de auxilio se hicieron oportunamente, pero que no hubo una atención inmediata para trasladar a los afectados.

“Tenía que haber una ambulancia, pero nunca llegó. Esto es inadmisible”, reclamó la funcionaria, quien pidió investigar lo ocurrido y cuestionó presuntas irregularidades en la prestación de estos servicios. También solicitó la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría, los organismos de control y la Secretaría de Salud Distrital.

Aarón habló de una posible “omisión de socorro” y denunció presuntos pagos de entre 100.000 y 300.000 pesos por traslados a determinadas clínicas. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades, que tendrán que establecer cómo se atendieron los llamados y si hubo responsabilidades.

Investigan qué provocó el incendio

La emergencia fue atendida por 17 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, que utilizaron cuatro máquinas extintoras para controlar las llamas y evitar que se propagaran.

Sobre el origen del fuego, todavía no existe una conclusión oficial. Versiones preliminares recogidas por medios locales mencionaron el uso de veladoras como una posible causa. Vecinos señalaron que en la vivienda había un pequeño altar en el que la familia acostumbraba a rezar y encender velas.

Aarón indicó que los socorristas reportaron la presencia de parafina de velas dentro del inmueble, pero aclaró que ese hallazgo no permite establecer por sí solo cómo comenzó la conflagración. Por eso, será necesario esperar el informe técnico.

El alcalde Carlos Pinedo pidió avanzar en las investigaciones y expresó sus condolencias a la familia. La Alcaldía también informó que brinda acompañamiento psicosocial a los afectados y a sus allegados.

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