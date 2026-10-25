Por: El Espectador

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El 9 de febrero de 2025 marcó un momento crucial para Colombia en materia de tecnología e innovación. En esa fecha, una delegación encabezada por el entonces presidente Gustavo Petro aterrizó en Emiratos Árabes Unidos, buscando fortalecer alianzas estratégicas que permitieran el crecimiento del país en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Este viaje ocurrió después de un tenso Consejo de Ministros, donde algunos miembros del gabinete manifestaron desacuerdo por el regreso de Armando Benedetti. Sin embargo, la atención del presidente y su equipo se centró en los posibles beneficios de la IA para Colombia.

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La comitiva contó también con la presencia de Yesenia Olaya, ministra de Ciencias, quien junto a Petro sostuvo un encuentro con el grupo empresarial G42, organización fundada en Abu Dabi en 2018, reconocida por su impulso al desarrollo de infraestructura esencial para la inteligencia artificial. De acuerdo con información del Ministerio de Ciencias, tras la reunión surgió un importante compromiso: la puesta en marcha de tres centros de datos en el Caribe colombiano, iniciativa catalogada como un “acuerdo histórico” entre el gobierno y el G42, además del anuncio sobre el inicio de la llamada “nube soberana de Colombia”.

Según palabras de la ministra Olaya reflejadas en un video luego del evento, este acuerdo representa “una revolución científica y tecnológica para Colombia” y busca posicionar al país como un escenario central en el desarrollo de inteligencia artificial. Sobre el destino de la alianza entre el gobierno y G42, Petro explicó días más tarde que la gestión de este ambicioso proyecto quedaría en manos de Ecopetrol. Poco tiempo después, antes de celebrarse los 500 años de Santa Marta, el expresidente reiteró en X que el “proyecto de infraestructura artificial” estaría ubicado en las cercanías de dicha ciudad y que “contará con data centers de mega computadores de tecnología cuántica”.

Fuentes citadas en el texto destacan el impacto que tuvo aquel viaje a Emiratos Árabes y la importancia que Colombia otorga al impulso de la IA y la infraestructura tecnológica, con el objetivo de transformar el panorama científico y económico del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia firmó un acuerdo sobre inteligencia artificial con G42?

Colombia buscó una alianza con el grupo empresarial G42 para impulsar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país, según indicó el Ministerio de Ciencias. El acuerdo, firmado durante la visita del entonces presidente Gustavo Petro y su comitiva a Emiratos Árabes Unidos, permitió planificar la construcción de tres centros de datos en el Caribe colombiano y avanzar hacia la creación de la “nube soberana de Colombia”.

¿Qué son los mega computadores de tecnología cuántica que funcionarán cerca de Santa Marta?

Según lo informado por el expresidente Gustavo Petro, el proyecto anunciado contempla centros de datos equipados con mega computadores de tecnología cuántica cerca de Santa Marta. Estos computadores, gestionados por Ecopetrol, servirán como el núcleo de la nueva infraestructura artificial en Colombia y se espera que impulsen notoriamente el desarrollo científico y tecnológico del país. ¿Qué significa la tecnología cuántica? Es una rama de la computación que aprovecha principios de la mecánica cuántica para resolver problemas complejos de manera más eficiente que los sistemas tradicionales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.