“Fiestas sexuales, droga y eso”, así describió Deicy Jiménez los encuentros que, según su testimonio, se realizaban durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La joven afirmó en entrevista con Vicky Dávila en Semana que esas reuniones ocurrían en hoteles y casas de mujeres, y que en ellas había consumo de cocaína. También aseguró que algunas mujeres tenían videos de Petro durante esos encuentros.

Jiménez denunció la supuesta existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres que, según ella, acompañaban a Petro y recibían contratos a cambio de servicios sexuales.

Afirmó que ella misma mantuvo una relación con el entonces senador y que obtuvo contratos durante aproximadamente cinco años en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

La mujer sostuvo que durante algunos encuentros se consumía cocaína y aseguró que, en ocasiones, Petro la llevaba o ella debía conseguirla.

También afirmó que consumir drogas era un requisito para permanecer en su compañía y que los encuentros podían durar varios días.

Jiménez señaló que decidió hablar por considerar que hubo abuso de poder y utilización de mujeres jóvenes mediante contratos estatales. Dijo además que algunas mujeres habrían recibido amenazas para evitar que revelaran información.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.