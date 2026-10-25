“Fiestas sexuales, droga y eso”, así describió Deicy Jiménez los encuentros que, según su testimonio, se realizaban durante el gobierno de Gustavo Petro.
La joven afirmó en entrevista con Vicky Dávila en Semana que esas reuniones ocurrían en hoteles y casas de mujeres, y que en ellas había consumo de cocaína. También aseguró que algunas mujeres tenían videos de Petro durante esos encuentros.
Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres
Deicy Jiménez contactó a la periodista Vicky Dávila y le reveló, en largas horas de conversación, los detalles de cómo habría funcionado una red de unas 40… pic.twitter.com/uC1jeBaqOu
— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026Lee También
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Jiménez denunció la supuesta existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres que, según ella, acompañaban a Petro y recibían contratos a cambio de servicios sexuales.
Afirmó que ella misma mantuvo una relación con el entonces senador y que obtuvo contratos durante aproximadamente cinco años en entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La mujer sostuvo que durante algunos encuentros se consumía cocaína y aseguró que, en ocasiones, Petro la llevaba o ella debía conseguirla.
También afirmó que consumir drogas era un requisito para permanecer en su compañía y que los encuentros podían durar varios días.
Jiménez señaló que decidió hablar por considerar que hubo abuso de poder y utilización de mujeres jóvenes mediante contratos estatales. Dijo además que algunas mujeres habrían recibido amenazas para evitar que revelaran información.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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