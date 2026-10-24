Adelina Covo, suegra del exministro del Interior Armando Benedetti, lanzó fuertes críticas contra Gustavo Petro al hacer un balance de su paso por la Presidencia de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Tiene a mi familia fracturada”: suegra de Benedetti hace dura revelación sobre el exministro de Petro)

En entrevista con Semana, la mujer que respaldó la campaña del mandatario reconoció que terminó decepcionada de su proyecto político y expuso las razones por las que considera que la izquierda tendría dificultades para regresar al poder.

Covo aseguró que actualmente no mantiene ninguna relación con Petro, pese a que durante la campaña presidencial trabajó para conseguir votos a su favor en Bolívar. Según relató, en la segunda vuelta ayudó a coordinar una votación de medio millón de personas en ese departamento, pero ni ella ni otros colaboradores recibieron el reconocimiento que esperaban.

Lee También

“Como el primer presidente de izquierda, pero una gran decepción”, respondió al ser consultada sobre cómo pasaría Petro a la historia. Su declaración resumió el distanciamiento de quien en su momento apoyó la llegada del mandatario al poder y que ahora cuestiona varias de las decisiones de su administración.

La suegra de Benedetti también se refirió al futuro electoral de ese sector político y señaló que los escándalos que rodearon al Gobierno terminaron afectando su imagen. En contraste, destacó la manera en que Abelardo De La Espriella se comunica con la ciudadanía, especialmente por el efecto que, a su juicio, ha tenido su discurso en el Caribe colombiano.

“Eso era lo que decían los medios y no creo que vayan a decir mentiras. Petro le ha hecho un daño enorme al proyecto político. Enfrentando eso al manejo de la comunicación que está haciendo Abelardo, no veo a la izquierda volviendo al poder”, afirmó a la revista.

En la entrevista, Covo también habló de las controversias que involucraron a personas cercanas a Petro, entre ellas Nicolás Petro, Juliana Guerrero y Verónica Alcocer. Además, se refirió a su relación actual con Benedetti y aseguró que ya no tiene ningún vínculo con él.

“Con todos los escándalos que han salido y esa cantidad de peladitas (mujeres jóvenes) a su alrededor, es un asunto muy difícil; nadie puede pedir que tengamos a un santo de presidente, pero hay un mínimo de dignidad y una imagen que cualquier jefe de Estado debe mantener. Es más, todos los altos funcionarios tienen la obligación de dar ejemplo”, agregó.

¿Por qué Adelina Covo cree que la izquierda no podría volver al poder

Para Covo, los escándalos que han rodeado al petrismo han afectado seriamente sus posibilidades de volver a gobernar. Considera que el presidente debe cuidar su imagen pública y mantener bajo control las situaciones que involucran a su entorno, especialmente cuando las controversias terminan teniendo repercusiones políticas.

“Petro le ha hecho un daño enorme al proyecto político”, afirmó durante la conversación con SEMANA. Enseguida comparó esa situación con la estrategia de comunicación de De La Espriella, a quien atribuyó la capacidad de conectar con sectores de la población que no lo respaldaron en las elecciones.

La entrevistada explicó que algunos videos en los que el mandatario se dirige con dureza a delincuentes capturados han tenido buena recepción entre ciudadanos de la región Caribe. Aunque dijo que no comparte todas esas actuaciones, considera que ese lenguaje puede transmitir una imagen de autoridad y defensa frente a la inseguridad.

“Enfrentando eso al manejo de la comunicación que está haciendo Abelardo, no veo a la izquierda volviendo al poder, al menos dentro de cuatro años”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que el panorama político puede cambiar y que Petro todavía conserva presencia en la vida pública.

Las críticas de la suegra de Benedetti a los escándalos del petrismo

Covo cuestionó las controversias que surgieron alrededor de personas cercanas al expresidente y sostuvo que esas situaciones perjudicaron la imagen de su Gobierno. Entre los nombres que mencionó estuvo Juliana Guerrero, sobre quien dijo que conversó cuando surgieron cuestionamientos relacionados con su eventual nombramiento como viceministra de Juventud.

Según su relato, le aconsejó apartarse de la controversia si no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo. También cuestionó que, de acuerdo con lo que Guerrero le habría manifestado, el propio presidente estuviera interesado en que asumiera esa posición.

La mujer también habló de Nicolás Petro y expresó que le preocupó la forma en que su padre se refirió públicamente a él. Aunque reconoció que el hijo del exmandatario había actuado mal, consideró que necesitaba orientación familiar durante las dificultades que enfrentaba.

Sobre las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, Covo manifestó que mantiene una amistad con Ferrer, pero insistió en que las denuncias deben estar respaldadas por pruebas y que las personas señaladas tienen derecho a responder.

¿Cómo es la relación actual de Adelina Covo con Armando Benedetti?

Durante la entrevista, SEMANA le preguntó a Covo por el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior durante el Gobierno Petro y por la posibilidad de que su vínculo familiar hubiera influido en las oportunidades que tuvo dentro de esa administración.

Covo respondió que actualmente no tiene ninguna relación con su yerno. Aseguró que antes conversaban, pero que ahora ni siquiera mantienen comunicación ocasional. También aclaró que cuando le propuso a Petro impulsar un proyecto para recuperar el Tesoro Quimbaya, Benedetti se desempeñaba como embajador de Colombia en Venezuela.

La entrevistada sostuvo que el expresidente le ofreció participar en el proyecto del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, pero decidió no aceptar porque quería concentrarse en actividades relacionadas con la historia y la cultura.

Pese a su distanciamiento de Petro y Benedetti, Covo afirmó que desea que al Gobierno de Abelardo De La Espriella le vaya bien, en particular en asuntos como la seguridad. También destacó algunos nombramientos de su administración, aunque aclaró que no está de acuerdo con todas sus actuaciones.

Su balance dejó en evidencia el cambio de postura frente al proyecto político que respaldó durante la campaña presidencial. La suegra de Benedetti considera que los escándalos del petrismo, sumados a la comunicación del actual mandatario, podrían complicar las aspiraciones electorales de la izquierda en los próximos años.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.