Por: EL PILON SA

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El llamado ‘Pacto de Valledupar’ sigue siendo motivo de intensas controversias políticas y judiciales en Colombia. Las reuniones celebradas en octubre de 2025 en la capital del Cesar, donde participaron antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y representantes del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, han desencadenado diversas investigaciones y debates, alimentados por la divulgación de presuntos acuerdos que pretendían ofrecer beneficios jurídicos y carcelarios a exjefes paramilitares a cambio de información contra opositores como Abelardo De la Espriella. Según lo reportado, en medio de estas discusiones surgieron mensajes que involucran a Víctor de Currea-Lugo, exasesor presidencial, y su contacto con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

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De Currea-Lugo comunicó que había renunciado a su cargo como asesor en marzo de 2026, siendo aceptada su dimisión en abril del mismo año. Posteriormente, durante los meses de mayo y junio, contactó a Mancuso afirmando actuar de manera independiente, bajo su faceta de periodista, para solicitarle una entrevista en la que se abordarían temas relacionados con De la Espriella. Negó haber ofrecido contraprestaciones o pedir falsedades, y aclaró que sus mensajes no debían interpretarse como parte de una estrategia oficial, pues no mantenía vínculo con la Presidencia en ese momento. Mancuso, indicó, dejó de responder y la entrevista nunca se realizó.

El exasesor reconoció que sí asistió a las reuniones de Valledupar en cumplimiento de instrucciones de Petro para avanzar en el proceso de paz con las antiguas autodefensas. Explicó que la intención era sistematizar información ya suministrada por los paramilitares a organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía y el sistema de Justicia y Paz, enfocándose en esclarecer nexos político-económicos del fenómeno paramilitar, sin solicitar nuevas confesiones. Señaló que se firmó un documento de compromisos y desmintió la versión de que el encuentro no tuvo resultados, aunque anotó que los textos circulantes eran borradores y que el compromiso definitivo debe derivarse del documento oficial.

Frente a las acusaciones de incitar declaraciones contra opositores, De Currea-Lugo fue claro en que nunca recibió indicaciones de Petro para ese propósito y que no estaba facultado para suscribir acuerdos a nombre del gobierno. Su relato, sin embargo, contrasta con lo afirmado por varios exjefes paramilitares a la revista Semana, quienes alegaron que tanto él como Angie Rodríguez les solicitaron testimonios en contra de figuras como De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras; según esas fuentes, los AUC se negaron a incriminar a estas personas.

Como resultado, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra Armando Benedetti (exministro del Interior) y Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre). Adicionalmente, el Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía investigar penalmente los hechos, y esta última trasladó una denuncia relacionada con Gustavo Petro a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Víctor de Currea-Lugo en el presunto ‘Pacto de Valledupar’?

De acuerdo con la información citada, Víctor de Currea-Lugo asistió a las reuniones de octubre de 2025 en Valledupar por encargo del entonces presidente Gustavo Petro, con el objetivo de contribuir a la finalización del proceso de paz con las antiguas AUC y sistematizar información ya declarada. Sin embargo, negó haber gestionado declaraciones en contra de opositores o recibido orden directa para obtenerlas, y aclaró que luego de su renuncia actuó únicamente como periodista.

¿Qué investigaciones se han iniciado por el caso del ‘Pacto de Valledupar’?

Según las fuentes mencionadas, la Procuraduría abrió indagaciones disciplinarias contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, mientras que el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía una investigación penal. La Fiscalía, a su vez, remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro para que se revise el caso.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.