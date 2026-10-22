Por: El Espectador

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Angie Rodríguez, quien se desempeñó como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), enfrenta actualmente acciones legales luego de expresar fuertes críticas en contra del expresidente Gustavo Petro y su administración anterior. La exfuncionaria ha realizado diversas declaraciones sobre el llamado "Pacto de Valledupar", y ha señalado que durante su paso por la Presidencia recibió amenazas, incluso estando en posiciones cercanas al mandatario, según información presentada por El Espectador.

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La representación legal de Petro, liderada por el abogado Alejandro Carranza, ha presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Estas denuncias están relacionadas principalmente con calumnia, injuria y posibles delitos en el manejo de recursos públicos. El primer caso está vinculado a declaraciones de Rodríguez en las que afirmó haber recibido instrucciones para coordinar un encuentro con exjefes paramilitares en Valledupar, con el propósito de que estos hicieran acusaciones en medios de comunicación contra figuras como el expresidente Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. No obstante, según El Espectador, aunque Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, confirmó la existencia del encuentro, aclaró que Petro no participó de manera directa.

En la denuncia presentada, el abogado Carranza argumentó que "el expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego niega haber impartido a la señora Rodríguez Fajardo, ni a ningún otro servidor público, ni directamente ni por interpuesta persona, la instrucción de obtener de los exjefes paramilitares declaraciones contra los señores Uribe Vélez, De la Espriella y Vargas Lleras, ni contra ningún otro dirigente o candidato". Además, enfatizó que el objetivo del encuentro, en la versión de la defensa, respondía a un espacio de diálogo orientado a la verdad y la paz, excluyendo propósitos electorales.

La segunda denuncia corresponde a una querella por las declaraciones que Rodríguez habría dado en medios sobre temas como los títulos de Juliana Guerrero, detalles del Pacto de Valledupar, la relación de Petro con Verónica Alcocer y posibles casos de consumo de drogas. Según el abogado de Petro, Rodríguez no ha aportado pruebas para sustentar estos señalamientos.

El tercer proceso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos durante viajes oficiales de la Presidencia; se menciona el retiro de dólares y euros con soportes que no corresponderían a gastos reales, lo que derivó en acusaciones de peculado, falsedad en documento y posible enriquecimiento ilícito. El asunto está en manos de la Fiscalía, que deberá adelantar las investigaciones necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el "Pacto de Valledupar" y qué papel tuvo Angie Rodríguez en este caso?

El llamado "Pacto de Valledupar" hace referencia a un encuentro entre exjefes paramilitares que, según las declaraciones de Angie Rodríguez, habría buscado que estos dieran testimonios en contra de figuras políticas como Álvaro Uribe y otros. Rodríguez sostiene que recibió instrucciones para organizar este encuentro, aunque la defensa de Gustavo Petro negó su participación y señaló que el objetivo era promover la verdad y la paz, no influir en procesos electorales.

¿En qué consisten las denuncias contra Angie Rodríguez por presunto mal manejo de recursos públicos del Dapre?

Las acusaciones en contra de Angie Rodríguez por su gestión en el Dapre están relacionadas con retiros de sumas de dinero en dólares y euros durante viajes oficiales, con la presunta presentación de soportes que no corresponden a gastos reales ni a las circunstancias de los desplazamientos presidenciales. Esto conlleva posibles delitos de peculado, falsedad documental y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con lo presentado ante la Fiscalía.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.