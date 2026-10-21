Por: El Espectador

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En una audiencia celebrada en la noche del miércoles 21 de octubre, la Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, ante un juez de control de garantías. El exmandatario enfrenta investigaciones por su presunta implicación en los delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía y reportada por El Espectador.

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Los hechos que motivaron esta imputación surgieron a partir de la supuesta alianza del exgobernador con una organización criminal llamada "Las Salsas Mexicanas". Según el ente acusador, Hawkins Sjorgreen habría contactado a esta estructura para extorsionar a dos contratistas de la Gobernación. La exigencia era el pago de 3.000 millones de pesos colombianos (COP), con el fin de permitirles continuar con los contratos oficiales. Además, la Fiscalía indicó que se habría producido la retención de una persona en Cartagena, Bolívar, relacionada con estos acontecimientos.

Durante la audiencia, la fiscal responsable explicó que la conducta atribuida al exgobernador no constituye un "hecho aislado", sino un ejemplo de un fenómeno más amplio de criminalidad, en el que presuntamente también se localizó una célula de la organización en Cartagena para realizar los cobros. De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas fueron abordadas de manera reiterada desde finales de 2023. Incluso, al negarse a entregar el dinero exigido, la organización habría decidido secuestrar a una sobrina de una de las víctimas durante aproximadamente dos horas. El secuestro fue ejecutado por alias 'Pichi' y dos personas más, quienes obligaron a la joven, bajo amenaza de armas, a llamar a su tío como parte de la intimidación.

Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado en Barranquilla el pasado 19 de octubre en un operativo policial. Frente a los cargos presentados por un fiscal especializado en organizaciones criminales, el exgobernador negó su responsabilidad. Aunque la Fiscalía solicitó su detención preventiva, el juez optó por imponerle una medida no privativa de la libertad. Vale mencionar que Hawkins Sjorgreen enfrenta otro proceso penal, relacionado con la presunta entrega irregular de un contrato millonario en octubre de 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) para obras en Haynes Cay. El contrato, por valor de 11.125 millones de pesos, habría generado un detrimento patrimonial de 4.330 millones, suma por la cual también es investigado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado el exgobernador de San Andrés por la Fiscalía?

El exgobernador Everth Julio Hawkins Sjorgreen fue capturado debido a investigaciones de la Fiscalía que lo relacionan con presuntos delitos de extorsión agravada tentada y secuestro extorsivo agravado. Según la entidad, habría utilizado a la organización criminal “Las Salsas Mexicanas” para extorsionar a contratistas exigiendo grandes sumas de dinero y habría participado en la retención de una persona en Cartagena, tal como relata El Espectador.

¿Cuál es la importancia del detrimento patrimonial en el caso de Everth Julio Hawkins?

El detrimento patrimonial se refiere a la pérdida o daño económico sufrido por una entidad pública, en este caso, el departamento de San Andrés. La Fiscalía investiga a Hawkins por la presunta entrega irregular de un contrato millonario relacionado con obras públicas que no se concretaron, con una pérdida estimada en 4.330 millones de pesos, afectando los recursos estatales destinados al mejoramiento urbanístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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