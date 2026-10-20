Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este 20 de octubre un golpe histórico contra el narcotráfico, luego de que la Policía Nacional lograra la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena (Bolívar) en los últimos diez años. De acuerdo con la información compartida por el propio mandatario en sus redes sociales, las autoridades confiscaron 7,6 toneladas de esta droga, las cuales tenían como destino final los Países Bajos, en Europa.

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El presidente De la Espriella informó en un video: “Compatriotas, la Policía Nacional ha dado un golpe histórico al narcoterrorismo. 7,6 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Cartagena que iban con destino a Holanda. La mayor incautación en los últimos diez años”. Este resultado, según mencionó el mandatario, fue posible gracias a la coordinación entre autoridades nacionales y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Destacó que este tipo de logros son fruto de la cooperación internacional y la decisión política de atacar el problema del narcotráfico, al que calificó como “el peor cáncer que tiene Colombia”.

Durante su intervención, el presidente enfatizó en la necesidad de “empezar a fumigar” los cultivos de coca. Según su planteamiento, la lucha contra el narcotráfico no puede reducirse únicamente a la incautación de droga; es fundamental, dijo, combatir el origen del negocio, que son los cultivos ilícitos y todo el circuito económico ilegal que se desarrolla en torno a ellos.

La magnitud de esta operación se evidencia en las cifras mencionadas por De la Espriella: el cargamento decomisado tendría un valor de 43.000 millones de pesos en Colombia, mientras que en Holanda el monto supera los 200 millones de dólares. Además, señaló que esta incautación representa unas 75 millones de dosis de cocaína, las cuales, según el presidente, no llegarán a afectar a niños y jóvenes. Refiriéndose al contexto de su administración, De la Espriella resaltó que en los primeros 75 días de su gobierno la fuerza pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares, lo que equivale a 19,28 billones de pesos colombianos. Para el mandatario, “cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales”, resaltando que el dinero proveniente del narcotráfico es el motor financiero de la violencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto vale la cocaína incautada en Cartagena y cuál era su destino?

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el cargamento de 7,6 toneladas de cocaína incautado en el puerto de Cartagena tenía un valor aproximado de 43.000 millones de pesos en Colombia y, tras su llegada a Holanda, superaría los 200 millones de dólares. El destino final de esta droga eran los Países Bajos, en Europa.

¿Por qué el presidente de Colombia insiste en la fumigación de cultivos de coca?

El presidente Abelardo de la Espriella sostiene que combatir solo el tráfico de cocaína es insuficiente. Según su declaración, es “absolutamente necesario empezar a fumigar” los cultivos de coca, ya que sin atacar la raíz del problema, que son los cultivos ilícitos y la economía ilegal asociada, el narcotráfico seguirá siendo una amenaza para el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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