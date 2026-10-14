Por: Caracol TV

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La caída de una de las esculturas emblemáticas de la Plaza de la Trinidad, ubicada en el histórico barrio Getsemaní de Cartagena, ha desatado una fuerte controversia en la ciudad y en redes sociales. De acuerdo con Noticias Caracol, el incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre, cuando numerosos turistas y residentes observaban una improvisada demostración de baile en este tradicional espacio público. Las imágenes capturadas por testigos muestran a una mujer que, mientras bailaba, utilizó la escultura del cura Jorge Enrique Umaña como apoyo. En segundos, la obra perdió estabilidad y se desplomó junto a la mujer, ante la mirada de decenas de personas.

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Este hecho causó indignación entre habitantes, gestores culturales y visitantes debido al gran valor histórico y simbólico de este conjunto escultórico, que rinde homenaje a figuras relevantes en las gestas independentistas de Cartagena. Además, la obra integra el patrimonio urbano de Getsemaní, reconocido por su riqueza cultural y su alto atractivo para el turismo, como señaló Noticias Caracol. La preocupación se agudizó porque la pieza ya había sido sometida a mantenimiento y restauración, lo que incrementa el malestar por los daños sufridos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, confirmó —también según Noticias Caracol— que, tras una solicitud de colaboración ciudadana, la mujer fue identificada. El mandatario distrital informó a través de sus redes sociales que la responsable vive en Barranquilla, aunque prefirió no revelar su nombre públicamente. La actitud asumida por la turista después de los hechos aumentó el rechazo ciudadano, ya que hasta el momento no habría mostrado disposición de hacerse cargo de la restauración del monumento. De hecho, Turbay Paz criticó que, en lugar de asumir el hecho, la implicada habría utilizado recursos para contratar más de dos mil cuentas falsas —conocidas como “boots”— para influir en redes sociales, según identificó su equipo de ciberseguridad.

Las reacciones en redes respaldaron el llamado de las autoridades a fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por los bienes patrimoniales, especialmente en zonas turísticas concurridas. El alcalde enfatizó que se espera la reparación del daño y que “uno llega a un destino turístico a disfrutar y no a destruir el mobiliario urbano ni los monumentos”. La respuesta ciudadana refleja la importancia de proteger y valorar los espacios públicos históricos para las actuales y futuras generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias legales puede tener dañar bienes patrimoniales en Cartagena?

De acuerdo con lo informado por el alcalde de Cartagena en Noticias Caracol, dañar esculturas que hacen parte del patrimonio urbano puede resultar en llamados formales de las autoridades para que el responsable asuma la restauración y repare el daño ocasionado. Además, existen expectativas ciudadanas de que se refuercen las sanciones y la cultura de respeto hacia los bienes históricos en lugares turísticos como Getsemaní.

¿Por qué es importante el respeto al patrimonio en lugares turísticos como Getsemaní?

El respeto por el patrimonio urbano, según lo discutido tras la caída de la escultura, es esencial para preservar la historia y la identidad de barrios como Getsemaní. Este tipo de espacios acogen monumentos y obras que narran capítulos importantes de la independencia y cultura local, y su cuidado fortalece el sentido de pertenencia, la experiencia de los visitantes y la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).