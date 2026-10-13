Por: Caracol TV

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El encuentro correspondiente a la fecha 30 del Brasileirao, la liga de fútbol más importante de Brasil, reunió a Athlético Paranaense y Chapecoense en un partido que dejó como protagonista al futbolista colombiano Kevin Viveros. De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, Viveros fue la gran figura del compromiso al convertir un gol que consolidó su posición como máximo goleador del torneo brasileño. La jugada se produjo tras un tiro de esquina: Gilberto, uno de sus compañeros, desvió la pelota de cabeza en el área, lo que permitió que Viveros apareciera en el segundo palo y la empujara al fondo del arco, marcando así un gol decisivo para su equipo.

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La actuación de Viveros no solo fue determinante durante el partido, sino que también ha venido marcando una tendencia constante durante el campeonato. Noticias Caracol destaca que el delantero colombiano alcanzó así los 20 goles, lo que lo posiciona como el principal artillero en la tabla de máximos anotadores del Brasileirao. Este logro adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto competitivo de la liga brasileña, reconocida por la solidez de sus equipos y la exigente calidad táctica y técnica que enfrentan los futbolistas que militan en ella.

La tabla de goleadores es un indicador clave para medir el impacto de un jugador en la temporada, y alcanzar la marca de 20 goles no es un logro menor. La constancia y el instinto goleador de Viveros se ven reflejados en cada una de sus actuaciones, y este más reciente tanto es una muestra del olfato ofensivo que lo caracteriza. Los aficionados pudieron revivir la anotación a través de las redes sociales, pues el medio compartió el enlace donde puede verse el video del gol, destacando así el alcance de su desempeño incluso fuera de la cancha.

Este hecho representa un nuevo capítulo en la carrera de Kevin Viveros, quien sigue sumando reconocimientos gracias a su talento y capacidad para estar en el lugar indicado cuando su equipo más lo necesita, de acuerdo con la información presentada por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el gol de Kevin Viveros con Athlético Paranaense ante Chapecoense?

El gol de Kevin Viveros se produjo luego de un tiro de esquina, en el que Gilberto desvió la pelota de cabeza, permitiendo que Viveros, ubicado en el segundo palo, completara la jugada mandando el balón al fondo de la red, según Noticias Caracol. Esta acción ratificó su instinto de goleador y su importancia dentro del equipo.

¿Cuántos goles tiene Kevin Viveros en el Brasileirao y por qué es relevante?

Kevin Viveros suma 20 anotaciones en el Brasileirao, lo que lo convierte en el máximo goleador del torneo, de acuerdo con Noticias Caracol. Este número subraya su regularidad y su destacada actuación en una de las ligas más competitivas de América del Sur.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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