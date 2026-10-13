Por: Caracol TV

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Jorge Carrascal se ha convertido en una de las figuras principales del fútbol internacional durante el fin de semana, captando la atención tanto de la prensa internacional como de los aficionados colombianos. El jugador cartagenero fue el encargado de marcar el gol que le dio la victoria a Flamengo sobre Fluminense, lo que le valió elogios por parte de los medios deportivos de Brasil, como lo reseñó Noticias Caracol. El buen momento deportivo de Carrascal se evidencia en su rendimiento, que contrasta con el discreto inicio de año que tuvo, marcado por críticas y expulsiones. Poco a poco, el mediocampista ha logrado retomar su mejor nivel, ganándose así la confianza tanto de su entrenador, Leonardo Jardim, como de la hinchada.

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El medio Globo Esporte dedicó un amplio análisis a la actuación de Carrascal, destacando su participación continua y su aporte en los últimos partidos. En el balance reciente del colombiano, aparecen dos asistencias y un gol en los tres partidos anteriores, lo que lo convierte en una pieza fundamental dentro del esquema del Flamengo. Además, el medio brasileño subrayó que, tras su regreso del Mundial, donde no tuvo minutos con la selección Colombia, Carrascal ha disputado quince partidos, marcando cuatro goles y sumando siete asistencias. Estos números resaltan teniendo en cuenta que, durante los primeros meses del año, estuvo envuelto en episodios de tarjetas rojas y bajo nivel de juego, según consignó Globo Esporte.

El crecimiento futbolístico del colombiano se ha dado paso a paso. Carrascal ha sabido adaptarse a las exigencias del técnico Leonardo Jardim, quien vio en él cualidades que le permitieron reemplazar a jugadores destacados como el ecuatoriano Gonzalo Plata, cuyo traspaso al fútbol ruso no se concretó. En ese sentido, la versatilidad de Carrascal ha sido determinante: puede cumplir funciones tanto como extremo, su posición habitual, como en otros roles ofensivos, convirtiéndose en una opción para suplir la ausencia de jugadores clave como Arrascaeta. Este rendimiento llega en un momento clave, previo a la semifinal de la Copa Libertadores contra Estudiantes, un compromiso internacional de alto nivel para el jugador, según la información aportada por Globo Esporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido la evolución de Jorge Carrascal en Flamengo durante el año?

De acuerdo con Globo Esporte, la evolución de Jorge Carrascal en el Flamengo ha sido significativa. Tras un primer semestre marcado por actuaciones irregulares y varias expulsiones, ha logrado mejorar su desempeño, generando aportes determinantes en goles y asistencias. Su actual momento positivo lo posiciona como titular y referente ofensivo.

¿Por qué la versatilidad de Carrascal es tan valorada por el entrenador de Flamengo?

En la información analizada por Globo Esporte y Noticias Caracol, la versatilidad de Carrascal destaca porque puede desempeñarse en varias posiciones ofensivas. Puede actuar como extremo y además suplir la ausencia de otros jugadores clave, aportando equilibrio y alternativas tácticas importantes para el esquema de Leonardo Jardim.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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