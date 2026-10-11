Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En el distrito de Turbo, Antioquia, las autoridades reportaron una emergencia por un movimiento en masa que afectó la vía hacia el corregimiento de Nuevo Antioquia. De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía Distrital, la situación estaría relacionada con el reciente terremoto de magnitud 7,7 registrado en Panamá, el cual provocó daños estructurales no solo en viviendas sino también en varias vías rurales del área. Según la información oficial citada por Noticias Caracol, equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y organismos de socorro trabajan para atender la emergencia y mantener informada a la población.

Sigue a PULZO en Discover

Tras el sismo, las autoridades emitieron una alerta y pidieron a los residentes prestar atención a todas las indicaciones de emergencia. La administración municipal solicitó conservar la calma, reportar anomalías y estar alertas frente a potenciales riesgos, mientras los equipos oficiales avanzan con las tareas de monitoreo y respuesta. En este sentido, la Alcaldía reiteró a la comunidad la importancia de acatar las recomendaciones y evitar acercarse a las zonas afectadas para así prevenir nuevos incidentes.

Entre las medidas principales recomendadas destacan el no transitar por los tramos afectados hasta recibir autorización, estar atentos a señales de posibles nuevos deslizamientos —como grietas, caída de rocas, ruidos inusuales o inclinación de árboles y postes— y evacuar las áreas de riesgo en caso de advertir inestabilidad. También se recomendó no retirar escombros ni tierra por cuenta propia y únicamente usar rutas alternas autorizadas, siguiendo las indicaciones de los organismos de emergencia. Además, se hizo énfasis en no difundir información sin confirmar y evitar acercarse a los puntos críticos para tomar fotografías o videos.

Hasta el momento, la Alcaldía no informó el número exacto de viviendas afectadas ni reportó personas lesionadas. Sí insistió en que la población se informe únicamente a través de los canales oficiales. Esta situación se suma a la difícil coyuntura que atraviesa Antioquia debido a la temporada de lluvias, la cual ha generado múltiples emergencias como inundaciones y deslizamientos. Según la Gobernación de Antioquia, hasta el 7 de octubre ya se contaban centenares de familias damnificadas en lugares como Chigorodó (397 familias), Mutatá (171 familias), Carepa (300 familias) y Turbo (136 familias). Los comités municipales de gestión del riesgo en Necoclí y San Pedro de Urabá también reportaron el avance en la caracterización de los grupos afectados por inundaciones, mientras continúa el llamado constante a la prevención y atención de alertas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el movimiento en masa en Turbo, Antioquia?

De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía Distrital de Turbo, el movimiento en masa estaría relacionado con el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Panamá, que generó daños estructurales en viviendas y vías rurales del municipio. Las autoridades distritales emitieron una alerta tras el sismo y recomendaron a la población mantenerse atenta a las indicaciones de los organismos de emergencia para prevenir nuevos incidentes.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ante movimientos en masa en zonas rurales?

Según el comunicado oficial divulgado por la Alcaldía de Turbo, las principales recomendaciones incluyen evitar acercarse a la zona afectada, no transitar por tramos inestables hasta recibir autorización, reportar irregularidades, no retirar escombros por cuenta propia y utilizar rutas alternas autorizadas. También es fundamental informarse por los canales oficiales y seguir todas las indicaciones de los organismos de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.