Por: Caracol TV

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Fluminense logró una contundente victoria 4-0 frente a Coritiba en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 del Brasileirao, el campeonato nacional de fútbol de Brasil. De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, el encuentro tuvo una muestra sobresaliente de fútbol colectivo y momentos destacados de sus jugadores, con un papel relevante para Kevin Serna, quien participó directamente en uno de los goles más celebrados de la noche.

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Según la misma fuente, la acción clave protagonizada por Serna ocurrió cuando el partido ya estaba definido en el marcador, pero aún quedaba tiempo para sorprender dentro del campo. Transcurridos 65 minutos del encuentro, el jugador desató un rápido contrataque; avanzó hasta las cercanías del área rival y, con gran visión de juego, cedió el balón a Jefferson Savarino. El delantero, tras recibir el pase, realizó un movimiento de control y finalizó con un contundente disparo de pierna zurda, convirtiendo así la tercera anotación del compromiso para Fluminense.

Este aporte de Serna no pasó desapercibido. La asistencia demostró su capacidad para proyectarse ofensivamente y participar de manera decisiva en goles importantes para su equipo. Este tipo de jugadas reafirma el valor de los futbolistas que saben tomar decisiones inteligentes en momentos clave del partido y resalta la importancia de la conexión entre los jugadores para alcanzar resultados tan contundentes como el obtenido ante Coritiba.

La victoria 4-0 posiciona a Fluminense de forma favorable en la tabla de posiciones del Brasileirao, donde cada punto cuenta en la recta final del torneo. La contundencia exhibida en este compromiso es reflejo del buen momento que atraviesa el equipo y la contribución decisiva de Serna en la jugada del tercer gol deja en claro el peso que puede tener un asistente en la estructura táctica colectiva.

Para quienes quedaron con la curiosidad de revivir la destacada asistencia de Kevin Serna, Noticias Caracol compartió el enlace en donde se puede observar el momento exacto en que el jugador participa en la jugada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la asistencia de Kevin Serna en el partido Fluminense vs. Coritiba?

La asistencia de Kevin Serna ocurrió en el minuto 65, cuando lideró un contrataque y, al llegar al borde del área de Coritiba, habilitó a Jefferson Savarino, quien definió con un remate de pierna zurda para anotar el tercer gol de Fluminense, según Noticias Caracol.

¿Qué relevancia tiene la victoria de Fluminense sobre Coritiba en la fecha 29 del Brasileirao?

Fluminense venció 4-0 a Coritiba en el estadio Maracaná, lo que refuerza su posición en la tabla del Brasileirao y evidencia el buen momento colectivo del equipo, además de destacar aportes individuales como la asistencia de Kevin Serna, de acuerdo con Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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