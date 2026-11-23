Durante la semana de Black Friday, la edición estándar de EA SPORTS FC 27 para PlayStation 5 tiene un descuento anunciado del 57 % y un precio de $ 104.935. Se trata de la versión en disco físico, que incluye el juego completo y no es compatible con PlayStation 4.

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La propuesta reúne modos como Carrera de Manager, Football Ultimate Team y Clubes, además de cambios en la jugabilidad. Para quienes buscan un videojuego de fútbol para PS5, esta oferta puede ser una alternativa a revisar, siempre verificando la edición y las condiciones de compra.

Modos de juego y novedades

Según la descripción del producto, EA SPORTS FC 27 incluye The Grounds, donde los jugadores pueden participar en distintas actividades, y Clubes, para formar equipo con amigos. También plantea aprender de mentores de fútbol y expresar el estilo del jugador dentro y fuera de la cancha.

La descripción menciona ajustes en la jugabilidad, como curvas dinámicas, mejoras en la inteligencia de ataque y una defensa centrada en el jugador. Estas características se presentan como cambios para ofrecer mayor control durante los partidos.

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En Carrera de Manager, el juego incorpora un mercado de transferencias reconstruido y valoraciones dinámicas. Por su parte, Football Ultimate Team permite construir un equipo y mostrar logros en una nueva galería.

¿A quién le serviría este producto?

Puede interesar a quienes juegan títulos de fútbol en PlayStation 5 y prefieren comprar el juego en formato físico. Antes de adquirirlo, es importante confirmar que la consola tenga lector de discos: esta edición no corresponde a una descarga digital y no funciona en PS4.

La publicación también menciona contenido de bonificación asociado a la reserva, como un artículo de jugador para FC 26, cosméticos y recompensas profesionales. Sin embargo, conviene consultar con el vendedor si esos beneficios aplican a esta oferta, cuáles son sus condiciones y si continúan disponibles.

Precio y descuento de Black Friday

El precio informado es de $ 104.935, con un descuento anunciado del 57 %. La promoción puede resultar atractiva para quienes estaban esperando una rebaja, pero es recomendable revisar el precio final, la disponibilidad y la edición exacta antes de completar la compra.

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