Por: Noticiero 90 minutos

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El fútbol en el Valle del Cauca conmemora una fecha significativa este 23 de noviembre: Deportivo Cali celebra 114 años de existencia. De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, el club fue fundado en 1912 por los hermanos Nazario, Fidel y Juan Pablo Lalinde Caldas. Desde entonces, el equipo conocido como ‘verdiblanco’ —por los colores de su uniforme— ha desempeñado un papel esencial en la historia del balompié colombiano y es considerado una entidad pionera en el ámbito nacional.

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A lo largo de estos más de cien años, la trayectoria del Deportivo Cali ha estado marcada por destacados logros. Según el mismo medio, el club ostenta 10 títulos de la Liga colombiana, los cuales fueron obtenidos en las temporadas 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005-II, 2015-I y 2021-II. Además de sus coronaciones en liga, el equipo también suma la Copa Colombia de 2010 y la Superliga colombiana de 2014, reafirmando así su relevancia en el palmarés nacional.

Uno de los episodios más resaltados en la historia internacional del club es su participación en la Copa Libertadores de América, torneo continental de fútbol sudamericano. En 1978, Deportivo Cali fue el primer equipo colombiano en alcanzar la final de este certamen, lo que supuso un hito para el fútbol del país. En esa ocasión, se enfrentó al Boca Juniors de Argentina, que terminó llevándose el título. Años después, en 1999, el club volvió a llegar a la instancia definitiva, esta vez frente al Palmeiras de Brasil. Aunque no pudo conseguir la consagración continental, ambas campañas son consideradas entre sus gestas más memorables.

El legado del club no solo se mide en trofeos, sino también en los referentes que han vestido su camiseta. Entre sus figuras históricas sobresale Jorge Ramírez Gallego, apodado ‘Gallegol’, quien es el máximo goleador en la historia del club y protagonista en la obtención de cuatro títulos de liga entre 1965 y 1970. Otro nombre importante es el arquero Miguel Calero, surgido de las divisiones juveniles, cuyo paso marcó una tradición de formación que también ha proyectado a futbolistas como Faryd Mondragón, Mario Yepes y Rafael Santos Borré.

Con 114 años de historia, Deportivo Cali continúa como símbolo deportivo de la ciudad y del departamento, representando generaciones de futbolistas y dejando una huella duradera en la memoria colectiva de sus aficionados.

¿Cuántas finales de Copa Libertadores ha jugado el Deportivo Cali y contra qué equipos?

De acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos, Deportivo Cali ha disputado dos finales de Copa Libertadores. La primera en 1978, frente a Boca Juniors de Argentina, y la segunda en 1999, enfrentando a Palmeiras de Brasil. Aunque no logró el título en ninguna de las dos ocasiones, esos logros están entre los más relevantes de su historia internacional.

¿Quién es Jorge Ramírez Gallego y cuál fue su aporte al Deportivo Cali?

Jorge Ramírez Gallego, conocido como ‘Gallegol’, es el máximo goleador histórico del Deportivo Cali y figura clave en la conquista de cuatro títulos de liga entre 1965 y 1970, según reporta Noticiero 90 Minutos. Su liderazgo y sus goles consolidaron al club como uno de los protagonistas del fútbol colombiano en ese período.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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