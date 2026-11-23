Por: Gol Caracol

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Barranquilla se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes de su historia reciente: la final de la Copa Sudamericana, en la que Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan este sábado. Sin embargo, el impacto esperado de la jornada va mucho más allá del aspecto deportivo, ya que la ciudad del Caribe colombiano proyecta un impulso económico cercano a los 60 millones de dólares, de acuerdo con lo que informó el alcalde Alejandro Char a través de la red social X.

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El mandatario explicó que esta significativa cifra de impacto económico involucra a distintos sectores, que se alistan para acoger a decenas de miles de seguidores tanto argentinos como brasileños, además de turistas nacionales e internacionales, delegaciones deportivas y prensa internacional. De acuerdo con Char, el evento ha permitido alcanzar una ocupación hotelera del 100 %, con la generación de empleo para aproximadamente 9.000 personas. La logística es tal, que el 75 % de las entradas al partido fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes, lo que ha dinamizado no solo la hotelería, sino también la gastronomía, el comercio, el transporte y el entretenimiento en la ciudad.

Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el Atlántico, respaldó estas expectativas al indicar que Barranquilla cuenta con cerca de 300 hoteles, 9.000 habitaciones y unas 17.000 camas, cuyo nivel de ocupación durante el fin de semana de la final alcanzará prácticamente el total. Además, las reservas excedentes han llevado a que ciudades cercanas como Cartagena y Santa Marta también reporten alta demanda, lo que amplía el efecto positivo en la región. Según cálculos de la Terminal Metropolitana de Transporte, entre el 19 y el 22 de noviembre cerca de 100.000 pasajeros se movilizarán por sus instalaciones, cifra que duplica la cantidad habitual de un fin de semana normal.

En paralelo al evento deportivo, la ciudad aprovecha para estrenar la profunda remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, financiada por la Alcaldía con una inversión superior a los 250.000 millones de pesos (75,3 millones de dólares). El estadio amplió su capacidad de 43.000 a 65.000 asistentes para el fútbol y, con múltiples mejoras como el descenso de la cancha, nuevas sillas retráctiles, ampliación de accesos, camerinos modernos y césped híbrido, aspira a transformarse en un lugar polifuncional capaz de recibir hasta 75.000 personas en conciertos y espectáculos de gran formato. Este enfoque diversificado busca asegurar el retorno de la inversión a largo plazo.

Finalmente, Barranquilla también organiza eventos gratuitos como la Fiesta Sudamericana en el Gran Malecón, ofreciendo experiencias culturales y gastronómicas, lo que refuerza el atractivo turístico de la ciudad durante el histórico fin de semana.

¿Cuál es el impacto económico esperado por la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla?

La final de la Copa Sudamericana en Barranquilla se espera que genere un impacto económico de alrededor de 60 millones de dólares, según indicó el alcalde Alejandro Char. Este beneficio se distribuye entre sectores como hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento, además de extenderse a ciudades cercanas, de acuerdo con cifras de Cotelco y datos oficiales.

¿En qué consistió la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla?

La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, financiada por la Alcaldía de Barranquilla, implicó una inversión de más de 250.000 millones de pesos (75,3 millones de dólares). Entre las mejoras se incluyeron la ampliación del aforo de 43.000 a 65.000 personas, el descenso de la cancha, la instalación de sillas retráctiles, mejoras en accesos, camerinos, zonas de hospitalidad, sala de prensa, césped híbrido y tecnología avanzada para iluminación y pantallas. El objetivo es diversificar el uso del estadio para maximizar la rentabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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