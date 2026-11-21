Por: Portal Bogotá

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La recuperación de los Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre en Bogotá, tras años de espera, finalmente avanza gracias a la decisión y trabajo articulado de la administración distrital encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Según la información oficial del portal de la Alcaldía de Bogotá, el proceso comenzó con la demolición de las estructuras antiguas, superando así los múltiples obstáculos técnicos y presupuestales que habían mantenido este importante proyecto deportivo estancado por mucho tiempo.

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El IDRD, de acuerdo con el reporte citado, lideró la solución de estas dificultades a través de la realización de 20 mesas de trabajo detalladas con el contratista y la interventoría. En estas reuniones técnicas se revisaron los estudios y diseños originales, se corrigieron inconsistencias y se buscaron alternativas viables que garantizaran la continuidad del proyecto bajo un uso responsable de los recursos públicos. Este manejo, subraya la fuente oficial, tenía como premisa no comprometer la transparencia y la eficiencia en la ejecución del presupuesto asignado para la infraestructura deportiva.

El nuevo complejo contemplado incluye tres coliseos deportivos de alta calidad, además de espacios complementarios especialmente adecuados para la formación y el entrenamiento tanto de atletas convencionales como de paratletas del ‘Equipo Bogotá’. La infraestructura estará habilitada para recibir 20 disciplinas deportivas tradicionales y 11 paralímpicas, entre las que se encuentran levantamiento de pesas, tenis de mesa, boxeo, baloncesto, gimnasia y boccia, lo que representa una oportunidad significativa para las 11 ligas deportivas que históricamente han trabajado en estos escenarios.

Durante la etapa de construcción, el IDRD ha venido asegurando, según el comunicado institucional, que las ligas mantengan sus procesos de entrenamiento en escenarios alternativos, como el Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y diferentes Centros Felicidad (CEFE). Estas acciones buscan que el desarrollo deportivo de los atletas y paratletas no se vea afectado, mientras que las obras avanzan bajo un proceso de demolición seguro: no se emplearán implosiones y habrá estrictos controles técnicos y de seguridad para proteger tanto a los usuarios como a las estructuras vecinas, especialmente el Coliseo El Salitre. El ingreso y salida de maquinaria será regulado bajo las pautas definidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Este esfuerzo por devolver a Bogotá un escenario emblemático resalta el compromiso institucional de la administración distrital y el IDRD con los deportistas y la ciudadanía, apostando por una infraestructura moderna y accesible para la ciudad.

¿Cuáles son los deportes y ligas beneficiadas con la recuperación de los Coliseos Menores de El Salitre?

Según el IDRD, la nueva infraestructura permitirá la práctica de 20 disciplinas deportivas convencionales y 11 paralímpicas, beneficiando a 11 ligas históricas de Bogotá que han esperado espacios adecuados para continuar sus procesos de entrenamiento y competencia en condiciones de alto rendimiento.

¿Cómo avanza el proceso de demolición y qué medidas de seguridad se están implementando?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la demolición de los Coliseos Menores se realiza mediante procedimientos manuales y mecánicos, evitando implosiones y aplicando cerramientos y monitoreo técnico, además del cierre temporal de algunas canchas cercanas para proteger a deportistas y visitantes durante la obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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