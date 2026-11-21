Por: Portal Bogotá

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El centro histórico de Bogotá será el escenario de la Carrera Nocturna 3K, una jornada deportiva impulsada por la Alcaldía Local de La Candelaria con el objetivo de incentivar la actividad física y el disfrute del espacio público en la capital. De acuerdo con información oficial publicada por la Alcaldía, el evento se realizará el domingo 6 de diciembre de 2026. Las inscripciones, de carácter presencial y con cupos limitados, estarán abiertas el lunes 23 y martes 24 de noviembre, lo que invita a actuar con prontitud para asegurar un lugar en esta experiencia.

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La carrera, con un recorrido total de 3.050 metros, permitirá a quienes participen vivir una experiencia diferente recorriendo calles emblemáticas de La Candelaria bajo la noche bogotana. Esta iniciativa busca no solo promover prácticas deportivas y hábitos saludables, sino también fortalecer los lazos comunitarios entre residentes, estudiantes y trabajadores del sector. Según la Alcaldía de La Candelaria, la meta es que la actividad contribuya al reconocimiento de este espacio patrimonial como un territorio que se disfruta con responsabilidad y sentido de pertenencia.

El trayecto incluirá diversas calles del centro histórico, destacando la cercanía a la Plaza de Bolívar y el parque La Concordia, punto central del evento. Para facilitar su desarrollo, la organización informó que habrá cierres viales temporales sobre las carreras cuarta y quinta, desde el Eje Ambiental hasta la calle novena, en el horario comprendido entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m. Además, se contempla un proceso de socialización con las Juntas de Acción Comunal y comerciantes del sector, con el fin de minimizar los inconvenientes para la movilidad y la actividad comercial habituales.

El componente logístico del evento incluye atención médica, ambulancias, personal de apoyo, señalización clara y rutas de emergencia; elementos que buscan brindar tranquilidad y seguridad tanto a participantes como a asistentes. Para inscribirse, es necesario ser mayor de 18 años, presentar copia de la cédula, prueba de relación con La Candelaria (ya sea por vivienda, estudio o empleo), certificado vigente de afiliación al Sistema de Salud, diligenciar el formato de inscripción y firmar el consentimiento informado directamente en la Alcaldía Local.

Las personas inscritas recibirán un kit compuesto por camiseta, número con chip, lámpara de cabeza y una manilla neón. La entrega será el 6 de diciembre, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., en el parque La Concordia. De esta manera, la Carrera Nocturna 3K pretende convertir a las calles tradicionales de La Candelaria en un espacio de integración, recreación y bienestar, reafirmando el valor de la actividad deportiva y el sentido de comunidad en el corazón de Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Carrera Nocturna 3K de La Candelaria?

Para inscribirse, se debe ser mayor de 18 años, presentar copia de la cédula de ciudadanía, demostrar vínculo con La Candelaria a través de residencia, estudio o trabajo, mostrar certificado de afiliación activa al Sistema de Salud, diligenciar el formato de inscripción y firmar el consentimiento informado, todo de manera presencial en la sede de la Alcaldía Local en las fechas indicadas por los organizadores.

¿Qué incluye el kit de participación en la Carrera Nocturna 3K de Bogotá?

El kit entregado a los participantes está conformado por una camiseta de manga corta, un número de pecho con chip para cronometraje, una lámpara de cabeza y una manilla neón. Estos elementos buscan aportar comodidad, visibilidad y seguridad durante el recorrido nocturno por La Candelaria, según la información de la Alcaldía Local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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