Por: Portal Bogotá

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La Media Maratón de Cundinamarca está lista para vivir una edición memorable en Anapoima, reuniendo a más de 10.000 corredores durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con información publicada por Bogotá-Región. Este evento, que cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Atletismo, destaca por la presencia de 12 atletas internacionales provenientes de Kenia, Ecuador y Perú, así como 20 atletas nacionales de élite, elevando el nivel de la competencia. La programación deportiva comienza el 21 de noviembre con las pruebas 3K-Canicross, una categoría única incluyente para quienes corren con animales de compañía, y la carrera de 5K en categorías silla de ruedas y familiar. El 22 de noviembre se realizan las competencias más exigentes: la 10K y la 21K, que ofrecen espacios para corredores de las categorías Abierta, Máster y Plus.

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Uno de los atractivos principales del evento es la premiación, que según Bogotá-Región, suma un total de $102.000.000 repartidos entre los tres primeros lugares de cada categoría. Para la tranquilidad y bienestar de los participantes, la organización dispondrá de diferentes servicios: atención médica (incluyendo urgenciólogos), veterinaria para quienes participan en el canicross, módulos de estabilización, red de ambulancias, brigadas móviles en ruta, guardarropa, baños y zona de recuperación tras cada carrera. En cuanto a hidratación, cada recorrido tiene establecidos varios puntos para atender a los corredores y, en el caso del canicross, también a los animales de compañía.

El cronograma detalla el ingreso a corrales, calentamientos y horarios de largada de cada categoría. El sábado, 3K canicross, 5K silla de ruedas y 5K familiar se corren entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m., mientras que el domingo las categorías de 10K y 21K inician desde muy temprano, a las 8:30 a. m. y 5:30 a. m., respectivamente. Asimismo, la entrega de kits para los participantes se realizará en el parque principal de Anapoima durante el 21 de noviembre, y será fundamental llevar documento de identidad, comprobante de inscripción, y carné de vacunación del animal en el caso de la modalidad canicross.

Más allá del ámbito deportivo, la Media Maratón de Cundinamarca será punto de encuentro familiar y cultural. De acuerdo con información oficial, se desarrollarán ferias gastronómicas, espacios de comercialización artesanal y actividades culturales, organizadas en colaboración con la Agencia de Comercialización de Cundinamarca, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT) y la alcaldía local. Esto convierte el evento en una auténtica fiesta que resalta la tradición y el talento regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se repartirán los premios en la Media Maratón de Cundinamarca 2026?

Según el portal Bogotá-Región, la organización de la Media Maratón de Cundinamarca entregará un total de $102.000.000 en premios, los cuales se distribuirán entre los participantes que ocupen los puestos del primero al tercero en cada una de las categorías de la competencia, incentivando así la participación tanto de atletas nacionales como internacionales.

¿Qué es el canicross y qué requisitos se exigen para participar en la Media Maratón de Cundinamarca?

El canicross es una modalidad deportiva donde personas corren acompañadas de sus animales de compañía, en este caso en una ruta de 3 kilómetros. Para participar en la Media Maratón de Cundinamarca en esta modalidad, es obligatorio presentar el carné de vacunación del animal junto al documento de identidad y el comprobante de inscripción, según la información oficial del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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