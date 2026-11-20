Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de diez años sin una intervención mayor, el terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro será objeto de una renovación que busca mejorar notablemente sus condiciones. Según la información oficial, las obras iniciaron el viernes 20 de noviembre, cuando personal especializado comenzó labores de revisión y adecuación sobre diversos sectores de esta icónica cancha ibaguereña.

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En estas primeras acciones, se están verificando las conexiones del sistema de drenaje y riego, esenciales para la buena conservación del césped y el desarrollo óptimo de los partidos. También se desmontaron los arcos y se utilizó maquinaria especializada para facilitar el acceso y manipulación de equipos pesados necesarios en las actividades de renovación. Además, como parte de esta fase inicial, se abrieron las cajas que albergan los aspersores responsables de irrigar el campo.

Otro punto destacado de los trabajos fue la remoción de zonas del césped sintético que presentaban un avanzado deterioro, especialmente en la parte inferior de la tribuna occidental. Este paso es previo a una intervención más profunda, en la que las máquinas levantarán todo el gramado actual, pues ya ha finalizado su vida útil después de más de una década en funcionamiento.

El alcance del proyecto incluye la adecuación integral del terreno de juego y la posterior instalación de grama natural tipo Bermuda 419, reconocida por su resistencia y rápida recuperación, junto con césped sintético, siguiendo los lineamientos técnicos acordados. De acuerdo con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI), la entidad responsable de adjudicar el contrato, el valor de las obras asciende a $1.078.474.895. El proceso contractual quedó en manos del Consorcio Grama Murillo, cuya dirección legal está a cargo de Haner Valdés. Valdés indicó que el equipo cuenta con la experiencia y las condiciones óptimas para cumplir este compromiso, haciendo énfasis en la eficiencia y el profesionalismo del personal asignado.

Antes del comienzo de las obras, IMDRI coordinó minuciosamente con los directivos del club Deportes Tolima para establecer los cronogramas de intervención. El objetivo principal es garantizar que las labores no interfieran con las actividades deportivas previstas y se respeten los tiempos acordados. El propósito de este proyecto es entregar un terreno de juego que cumpla con los estándares exigidos para los partidos del fútbol profesional colombiano, así como para los torneos internacionales que desarrolla la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto cuesta la renovación del estadio Manuel Murillo Toro y quién la ejecuta?

La renovación del terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro representa una inversión de $1.078.474.895, según confirmó el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI). El contrato fue adjudicado al Consorcio Grama Murillo, que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de las obras conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

¿En qué consiste la instalación de grama Bermuda 419 en estadios de fútbol?

La grama Bermuda 419 es un tipo de césped natural conocido por su alta resistencia y capacidad de recuperación rápida, lo que la convierte en una opción frecuente para campos deportivos de alto rendimiento. El proceso consiste en retirar el gramado anterior, adecuar la superficie y luego sembrar e instalar esta variedad, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para uso profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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