La Conmebol tomó partido en medio de la crisis que atraviesa la Fifa. Los 10 países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol ratificaron su respaldo a Gianni Infantino para que continúe como presidente del máximo organismo del fútbol mundial, una decisión que contrasta con la postura de Uefa y que podría profundizar las diferencias entre ambas confederaciones.

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El pronunciamiento se produjo este viernes 20 de noviembre, durante una reunión del Consejo de la Conmebol en Barranquilla, en la víspera de la final de la Copa Sudamericana. Allí, por unanimidad, los dirigentes sudamericanos confirmaron el apoyo a la candidatura del dirigente suizo-italiano, quien buscará un cuarto mandato en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos.

En su comunicado, la entidad destacó el liderazgo de Infantino y las transformaciones que, a su juicio, ha experimentado el fútbol internacional durante su administración. Además, recordó que este respaldo ya había sido expresado en el Congreso de la Fifa celebrado en Paraguay, en mayo de 2025.

Sin embargo, la decisión llega en un momento particularmente complicado para el presidente de la Fifa, quien enfrenta cuestionamientos por diferentes episodios que han puesto en duda su gestión y la transparencia de sus decisiones.

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Uno de los más recientes ocurrió durante el Mundial de 2026, cuando la Fifa suspendió la sanción automática de un partido que debía cumplir el estadounidense Folarin Balogun tras recibir una tarjeta roja. La polémica aumentó luego de conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría solicitado personalmente a Infantino revisar el castigo, lo que permitió que el delantero estuviera disponible para enfrentar a Bélgica.

El episodio provocó críticas por la independencia de los organismos disciplinarios y llevó al japonés Kozo Tashima a presentar su candidatura a la presidencia de la Fifa. Según explicó, ese caso fue uno de los motivos que lo impulsaron a competir contra Infantino.

A esto se sumó la controversia por el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba abrir a inversionistas privados una participación en los derechos comerciales de los torneos del organismo, incluidos los mundiales. La propuesta, que buscaba captar alrededor de 4.200 millones de dólares, terminó siendo retirada después de las fuertes críticas por la falta de transparencia y consulta a las federaciones.

Uefa tomó distancia de Infantino

La postura de Conmebol contrasta con la de Uefa, que perdió la confianza en el dirigente y encabezó las críticas contra su administración. Incluso, la confederación europea, junto con la AFC y la Concacaf, cuestionó públicamente su liderazgo y pidió revisar lo ocurrido con el proyecto comercial. También llegó a amenazar con un boicot a las competiciones organizadas por la Fifa.

Varias federaciones europeas, entre ellas las de Francia, Inglaterra, Gales y Suiza, retiraron individualmente su respaldo a la reelección de Infantino. Como alternativa, Uefa respalda la candidatura de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

En ese escenario, el apoyo unánime de los diez países sudamericanos representa un espaldarazo político para Infantino, pero también deja en evidencia las diferencias que atraviesan al fútbol internacional.

La distancia entre Conmebol y Uefa podría trasladarse a otros escenarios de cooperación y decisiones dentro de la Fifa. Aunque todavía no supone una ruptura institucional entre ambas confederaciones, sí expone dos posiciones opuestas frente al futuro del organismo.

Por ahora, Infantino conserva el respaldo de Sudamérica y África, mientras busca mantener sus apoyos en otras regiones. La elección de marzo de 2027 será clave para determinar si consigue mantenerse en el poder o si la oposición que ha surgido durante los últimos meses logra poner fin a una administración que comenzó en 2016.

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