Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 podrían tener un cambio importante en su formato. La competencia, que reúne a las diez selecciones de la Conmebol, tendría un sistema inspirado en la Uuefa Nations League y entregaría un título adicional al equipo que termine como campeón del torneo. La propuesta fue revelada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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El dirigente dio a conocer la iniciativa durante una entrevista con Carve Deportiva, en la previa del partido amistoso entre Uruguay y República Dominicana. Allí explicó que el próximo proceso clasificatorio tendría una estructura diferente a la de las ediciones anteriores y que habría un nuevo incentivo deportivo para los participantes.

La propuesta aparece en medio de una situación particular que tendrá el fútbol sudamericano para la próxima Copa del Mundo. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su presencia en el certamen de 2030, debido a que serán anfitriones de los partidos inaugurales, como parte de la celebración del centenario del primer Mundial.

Esta circunstancia llevó a que la Conmebol analizara alternativas para mantener la competitividad de las diez selecciones durante el proceso clasificatorio. La intención sería que los equipos que ya tienen su lugar asegurado en la cita mundialista también tengan un objetivo deportivo por el cual competir y no pierdan el interés en los partidos.

¿Cómo sería el nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas?

La referencia de Alonso es la Uefa Nations League, competencia en la que las selecciones disputan un torneo con un título en juego, más allá de los procesos de clasificación a otros campeonatos.

En Europa, el certamen cuenta con diferentes ligas y grupos, además de mecanismos de ascenso y descenso entre categorías. Sin embargo, todavía no se conoce cómo se adaptaría ese modelo a Sudamérica, donde solamente participan diez selecciones.

Una de las posibilidades que se ha mencionado es conservar los enfrentamientos entre los diez países y añadir una recompensa deportiva para el mejor ubicado en la clasificación. No obstante, todavía no hay un reglamento definitivo que permita establecer cómo se jugaría la competencia o cuál sería el mecanismo para definir al campeón.

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Propuesta todavía debe discutirse en la Conmebol

Aunque las declaraciones del presidente de la AUF dieron a conocer la iniciativa, el cambio todavía no está aprobado oficialmente. La propuesta deberá discutirse entre las asociaciones que integran la Conmebol y definir aspectos como la distribución de los equipos, las fases del campeonato y la eventual implementación de ascensos, descensos o una ronda final.

Por ahora, lo que está sobre la mesa es la intención de darle un incentivo adicional a las Eliminatorias de 2030, en un proceso que tendrá tres selecciones sudamericanas clasificadas de antemano y que buscaría mantener la competencia entre todos los participantes.

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