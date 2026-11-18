Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Una preocupante situación se vivió al finalizar el partido de preparación entre la selección Colombia y Chile, debido a que Gustavo Puerta sufrió una aparatosa caída en medio de una disputa por el balón. Este hecho dejó en vilo tanto al plantel colombiano como a los hinchas, considerando la importancia del mediocampista dentro de la plantilla y la proximidad de futuros compromisos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo observado durante el desarrollo del encuentro, Puerta, quien pertenece al Olympiakos de Grecia, trató de recuperar el balón, pero terminó impactando contra el césped de una manera desafortunada. El momento se tornó más alarmante cuando el jugador quedó tendido en el campo, visiblemente afectado por el dolor, derramando lágrimas y con gestos claros de sufrimiento. La cadena de acciones rápidas por parte del cuerpo médico evidenció la gravedad aparente de la lesión, ya que de inmediato salieron desde el banquillo para brindarle primeros auxilios a Puerta.

La periodista Marcela Monsalve, quien cubría el evento desde la cancha del estadio Monumental, reportó en tiempo real la dramática escena: "En este momento, a Gustavo Puerta lo bajan de la camilla, se le acercan varios integrantes del cuerpo técnico, el tema no pinta nada bien. Él sigue llorando". Estas palabras ilustran no solo la preocupación de los profesionales de la salud y del equipo colombiano, sino también la incertidumbre que rodeó el estado físico del jugador en esos delicados instantes.

La caída y posterior incapacidad de Puerta pusieron en pausa el buen ambiente habitual de los partidos amistosos y suscitaron interrogantes respecto al alcance de la lesión y a los tiempos de recuperación del futbolista. El hecho cobra aún más relevancia por tratarse de un deportista clave para la selección Colombia y porque ocurre en medio de duelos de preparación, donde los equipos buscan pulir detalles sin perder piezas importantes por lesiones inesperadas. Aunque aún no se conocen detalles sobre el parte médico definitivo, el incidente deja una señal de alerta para el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué le pasó a Gustavo Puerta en el partido amistoso de Colombia contra Chile?

Durante el partido amistoso entre la selección Colombia y Chile, Gustavo Puerta sufrió una caída durante una disputa de balón, según reportó la periodista Marcela Monsalve. Esta acción lo dejó tendido en el campo con dolores evidentes y lágrimas, lo que llevó a la intervención rápida del cuerpo médico, aunque en el momento no se conocen detalles precisos sobre el diagnóstico de su lesión.

¿Cuál es la gravedad de la lesión de Gustavo Puerta tras el juego de Colombia?

De acuerdo con lo informado desde el estadio Monumental, la lesión de Gustavo Puerta causó preocupación inmediata entre los integrantes del cuerpo técnico y médico de la selección Colombia. Sin embargo, aún no hay detalles específicos sobre la gravedad de la lesión ni pronóstico de recuperación, más allá del fuerte dolor que evidenció el jugador en el campo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z