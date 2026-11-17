El empate sin goles de la Selección Colombia frente a Chile dejó opiniones divididas y una de las más comentadas fue la del periodista Carlos Antonio Vélez. En su análisis en el programa ‘Planeta Fútbol’, el comentarista calificó el resultado como un “pírrico empate”, aunque reconoció un cambio que consideró positivo en la manera de afrontar el compromiso.

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(Vea también: Dolorosa lesión de Gustavo Puerta en partido de Colombia: se retorció en el césped y salió en ambulancia)

Vélez explicó que prefirió esperar hasta el final del encuentro para hacer una valoración de lo ocurrido en la cancha. Una vez terminó el partido, dejó clara su lectura: aunque el marcador no fue satisfactorio, encontró señales diferentes en la propuesta del cuerpo técnico.

Su análisis tuvo dos caras: por un lado, celebró que el entrenador se animara a utilizar el amistoso para observar futbolistas y proyectar el equipo hacia los próximos retos; por otro, lamentó las consecuencias que, a su juicio, pudo dejar el compromiso, especialmente por la situación de Gustavo Puerta.

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Carlos Antonio Vélez destacó decisión del técnico de Colombia

Uno de los aspectos que más resaltó Vélez fue la intención de aprovechar el partido contra Chile para darles oportunidades a jugadores que han llegado recientemente a las convocatorias.

El periodista consideró que, a diferencia de otros compromisos, esta vez el cuerpo técnico entendió que un amistoso debe servir para probar alternativas, observar futbolistas y comenzar a proyectar la Selección hacia competencias como el Mundial y la Copa América.

En su análisis también se refirió a la composición de la nómina inicial, en la que identificó a cinco jugadores que venían de convocatorias anteriores: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Luis Javier Suárez.

A partir de esa base, el entrenador les dio espacio a otros futbolistas para evaluar sus condiciones en el equipo nacional.

Vélez advirtió que resultaba complicado hacer una valoración colectiva de un grupo con tantos jugadores que no habían compartido demasiados minutos en la cancha.

“Pírrico empate”: Vélez lamentó lo que dejó el partido de Colombia

La valoración positiva sobre la intención del cuerpo técnico no impidió que Vélez cuestionara el resultado. El periodista utilizó la expresión “pírrico empate” para describir la igualdad frente a Chile y puso el foco en el costo que pudo tener el compromiso.

Su principal preocupación estuvo relacionada con Gustavo Puerta, quien tuvo que abandonar el campo antes del descanso después de sufrir una molestia en la rodilla izquierda. El futbolista salió en camilla y su situación despertó inquietud.

Vélez también mencionó dudas alrededor de Yáser Asprilla, aunque sus comentarios correspondieron a apreciaciones dentro del análisis y no constituyen una confirmación médica sobre el estado del jugador.

El comentarista, además, cuestionó que en el fútbol se dé tanta importancia a los marcadores abultados conseguidos por otras selecciones en partidos amistosos. Para él, estos encuentros deben valorarse por lo que permiten construir y por las conclusiones que dejan de cara al futuro.

Así, su balance del partido tuvo un matiz particular: rescató que Colombia se atreviera a probar alternativas, pero no escondió su inconformidad con el resultado ni su preocupación por los jugadores que terminaron con molestias.

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