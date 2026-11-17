El fútbol inglés está de luto por la muerte de Peter Storey, uno de los jugadores más representativos de la historia del Arsenal. El antiguo defensor y mediocampista falleció a los 81 años, según confirmó este martes 17 de noviembre el equipo londinense, que recordó su aporte a una de las etapas más exitosas de la institución.

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“Todos en el Arsenal estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Peter Storey, ganador del doblete de 1970-71. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos en este momento tan difícil”, expresó el club en un comunicado.

Storey dejó una huella importante en los ‘Gunners’, equipo al que llegó como aprendiz en 1961 y con el que debutó profesionalmente en octubre de 1965. Durante su trayectoria en el norte de Londres acumuló 501 apariciones, cifra que lo ubica entre los ocho futbolistas con más partidos disputados en la historia de la institución.

Su nombre quedó especialmente ligado a la temporada 1970-1971, cuando el Arsenal conquistó la liga inglesa y la FA Cup en una misma campaña. Aquel logro, conocido como el doblete, tuvo a Storey como uno de sus protagonistas.

La actuación de Peter Storey que ayudó al Arsenal a conquistar la FA Cup

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en las semifinales de la FA Cup de 1971. El Arsenal se enfrentaba al Stoke City y llegó al descanso con una desventaja de dos goles.

Storey apareció en la segunda parte para descontar con un potente remate. Cuando el encuentro parecía sentenciado, también convirtió un penalti en los últimos minutos, frente al arquero Gordon Banks, y consiguió el empate que obligó a disputar un partido de desempate.

El Arsenal ganó ese segundo compromiso y posteriormente derrotó al Liverpool en la final de Wembley, resultado que le permitió completar el histórico doblete.

Un año antes, Storey también había participado en la conquista de la Copa de Ferias, torneo internacional que precedió a la actual Liga Europa. Su rendimiento y capacidad para desempeñarse tanto en defensa como en el mediocampo lo convirtieron en una pieza importante del equipo dirigido por Bertie Mee.

Además de su recorrido con el Arsenal, el futbolista disputó 19 partidos con la selección de Inglaterra, entre 1971 y 1973. En 1977 dejó el conjunto londinense para incorporarse al Fulham, club en el que terminó su carrera profesional al año siguiente.

El Arsenal anunció que le rendirá homenaje durante el partido de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, programado para el próximo 24 de noviembre. Así, el equipo recordará a uno de los integrantes de aquella generación que marcó una época en su historia.

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