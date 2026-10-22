Por: EL PILON SA

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El delantero colombiano Luis Díaz enfrenta un nuevo reto en su carrera futbolística tras sufrir una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, según confirmó el departamento médico del Bayern Múnich luego de los exámenes clínicos realizados. La lesión se produjo durante el compromiso entre el Bayern Múnich y el Arsenal por la Liga de Campeones, que tuvo lugar la noche del miércoles 21 de octubre. Díaz, quien ingresó al campo en el minuto 68, tuvo que abandonar el partido veinte minutos después, en el minuto 88, al manifestar molestias físicas. El duelo europeo terminó igualado 2-2, resultado que quedó a la sombra de la preocupación sobre el estado físico del delantero guajiro.

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La noticia del parte médico fue recogida y reproducida por varios medios de comunicación alemanes, quienes indicaron —citando fuentes del entorno del club— que Luis Díaz podría estar fuera de la competencia cerca de cuatro semanas, aunque el Bayern no se pronunció sobre un tiempo estimado de recuperación y dejó esta decisión supeditada a la evolución del jugador. El club informó sobre la baja del atacante de 29 años a través de su sitio web oficial, aunque, de acuerdo con la información suministrada, no hay claridad sobre cuántos partidos se perderá el colombiano.

La nueva lesión contrasta con el gran momento que vivía el delantero en la escuadra bávara. Apenas unos días antes, el 17 de octubre, Díaz había firmado una de sus más destacadas actuaciones de la temporada al marcar tres goles en la victoria 6-1 sobre el Leipzig, correspondiente a la Bundesliga. Gracias a ese triplete, el colombiano acumuló cinco anotaciones en la campaña con el Bayern Múnich. Este logro lo consolidó como una pieza clave en el ataque de un club alemán donde también sobresalieron futbolistas colombianos como James Rodríguez y Adolfo 'El tren' Valencia.

Además, en el ámbito europeo, Díaz había vuelto al gol en la Champions League frente al Viking de Noruega, rompiendo así una sequía de seis jornadas sin marcar en la máxima competencia continental de clubes. Este desempeño había generado altas expectativas frente a los siguientes retos en liga local y en el torneo internacional, pero su evolución dependerá ahora del proceso de recuperación que adelante con el cuerpo médico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo estará Luis Díaz fuera de las canchas por su lesión con el Bayern Múnich?

El club Bayern Múnich no informó cuánto tiempo de recuperación necesitará Luis Díaz tras sufrir una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo. Sin embargo, medios alemanes mencionados en los reportes indicaron que el extremo colombiano podría estar ausente de la competencia alrededor de cuatro semanas, aunque esto depende de la evolución de la lesión.

¿Qué es una rotura fibrilar y cómo afecta a los futbolistas como Luis Díaz?

Una rotura fibrilar es una lesión muscular que implica el daño de algunas fibras del músculo, en este caso, el muslo izquierdo de Luis Díaz. Este tipo de lesión provoca dolor, limita el movimiento e impide que el deportista continúe con normalidad, requiriendo reposo, tratamiento médico y recuperación progresiva antes del retorno a la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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