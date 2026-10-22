Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali confirmó su poderío en la Copa BetPlay 2026 logrando una abrumadora victoria 4-0 ante Barranquilla FC en el Estadio Romelio Martínez. El conjunto ‘escarlata’, dirigido por David González, supo controlar un partido crucial, dejando en el camino a un rival que venía de eliminar a grandes como Millonarios y Junior, según 90minutos.co.

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El compromiso empezó con dominio total de América. Fue al minuto 6 cuando Ómar Bertel se encargó de inaugurar el marcador, luego de recibir un pase filtrado de Yeison Guzmán que logró definir con calidad al superar al arquero local. Aunque Guzmán falló desde el punto penal al minuto 32, el equipo vallecaucano no perdió ímpetu y buscó ampliar el resultado antes de finalizar la primera etapa.

En la recta final de la primera parte, Tomás Ángel mostró su olfato goleador al aprovechar un rebote en el área y marcar el segundo para América en el minuto 42. Poco después, en el 45, el venezolano Edson Tortolero apareció en el área para conectar un centro proveniente de la banda derecha y establecer el 3-0, dejando a Barranquilla FC sin reacción antes del descanso.

De acuerdo con el portal 90minutos.co, el Barranquilla FC intentó reponerse después del descanso y tuvo algunos acercamientos al área rival, pero la solidez de Jean Fernandes en el arco impidió cualquier esperanza local. Su actuación, fundamental para mantener el arco en cero, ratificó la superioridad de América a lo largo del encuentro.

El golpe definitivo llegó al minuto 68, cuando nuevamente Tomás Ángel se hizo presente con un remate de zurda, sellando así el 4-0 y su doblete personal, resultado que sentenció el pase de América de Cali a las semifinales del torneo. Este triunfo no solo representa una destacada clasificación, sino que muestra el carácter de un equipo que, a partido único, demostró solidez tanto en defensa como eficacia ofensiva.

Ahora, América de Cali deberá prepararse para enfrentar a Internacional de Bogotá en la siguiente instancia, a la espera de la definición oficial de la fecha, de acuerdo con la misma fuente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró América de Cali vencer con contundencia a Barranquilla FC en la Copa BetPlay 2026?

América de Cali supo aprovechar su capacidad ofensiva y experiencia para marcar la diferencia desde los primeros minutos, manteniendo la intensidad y controlando el partido tanto en defensa como en ataque. Los goles de Bertel, el doblete de Tomás Ángel y la actuación del arquero Jean Fernandes resultaron fundamentales para frenar el ímpetu de un Barranquilla FC que venía de eliminar a grandes equipos, según 90minutos.co.

¿Quiénes fueron los protagonistas en la goleada del América de Cali sobre Barranquilla FC?

Ómar Bertel abrió el marcador, Tomás Ángel brilló con dos anotaciones, y Edson Tortolero completó la goleada. Además, la actuación del arquero Jean Fernandes fue clave para mantener el arco en cero, según lo reportado por 90minutos.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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