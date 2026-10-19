Por: Caracol TV

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Atlético Bucaramanga y América de Cali igualaron 1-1 en el estadio Américo Montanini durante la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, un encuentro donde el técnico del América, David González, fue crítico consigo mismo y con su equipo ante los medios. De acuerdo con las declaraciones del entrenador recogidas en la rueda de prensa, América de Cali dejó escapar una oportunidad importante tras la expulsión de Carlos Romaña del equipo local en el minuto 26, situación que permitió a los 'diablos rojos' jugar en superioridad numérica el resto del partido, pero no supieron traducir esa ventaja en un resultado favorable.

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En sus respuestas, González señaló la implementación táctica del Atlético Bucaramanga y reconoció la capacidad del equipo local para competir aún con un jugador menos, mencionando que no es casual que estén invictos en el torneo, ya que "compiten de una manera increíble y eso es difícil de superar". Además, el entrenador puso como ejemplo las victorias previas del Bucaramanga frente a equipos como Medellín y Junior, lo que evidencia el nivel competitivo que enfrentaron.

Sobre el desarrollo del partido, González fue autocrítico y afirmó que América no jugó a su mejor nivel y que es necesario revisar y evaluar nuevas soluciones de cara a la recta final del torneo, en la que buscarán clasificarse y destacarse en los cuadrangulares. Para el entrenador, después de la tarjeta roja el ritmo del América no cambió y el equipo no logró aprovechar la inferioridad numérica del Bucaramanga, ya que no generaron los espacios necesarios ni hicieron correr al rival para tomar ventaja. Incluso, González analizó que tras el gol de Bucaramanga —resultado de una jugada en la que, según él, faltó intensidad defensiva en América—, el desarrollo del encuentro cambió notablemente.

Respecto a los relevos realizados durante la segunda parte, el técnico consideró que los cambios aportaron energía y ayudaron a crear más oportunidades de gol, aunque también recalcó la necesidad de ser más contundentes de cara al arco. Finalmente, González subrayó que el partido del miércoles 21 de octubre contra Barranquilla, correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay, se presenta como el más importante del semestre para América de Cali, destacando la capacidad del rival, que viene de eliminar a varios equipos históricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué América de Cali no logró aprovechar un jugador de más frente a Bucaramanga?

De acuerdo con la rueda de prensa de David González, aunque América de Cali tuvo un jugador más en cancha desde el minuto 26 por la expulsión de Carlos Romaña en Atlético Bucaramanga, el equipo no supo capitalizar esa ventaja. González explicó que el equipo mantuvo el mismo ritmo, sin modificar su planteamiento ni explotar los espacios que la superioridad numérica podía brindar, lo que permitió a Bucaramanga sostener el empate y poner en aprietos al América.

¿Cuál es la importancia del partido entre América de Cali y Barranquilla en la Copa BetPlay?

Según lo expuesto por David González en sus declaraciones, el enfrentamiento contra Barranquilla por la Copa BetPlay es considerado el partido más relevante del semestre para América de Cali. El técnico argumenta que este juego es prioritario ya que Barranquilla viene con el antecedente de haber eliminado a equipos históricos y de primera división, por lo que América planea asumir este reto con su mejor nómina posible.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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