Atlético Nacional fue el club con mayores ingresos del fútbol profesional colombiano durante 2025, con una facturación de 196.884 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Sociedades divulgadas por La República.

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El equipo antioqueño no solo encabezó el ranking de ingresos, sino que también cerró el ejercicio con ganancias netas de 6.975 millones de pesos.

Millonarios ocupó el segundo lugar en facturación, con 108.992 millones de pesos. Sin embargo, el conjunto bogotano terminó el año con pérdidas por 4.690 millones de pesos.

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América de Cali completó los tres primeros puestos, con ingresos de 97.231 millones de pesos, aunque su resultado neto fue negativo en 11.898 millones de pesos.

Junior apareció en la cuarta posición, con 94.264 millones de pesos en ingresos y ganancias por 1.216 millones de pesos.

Millonarios, América y Medellín terminaron con pérdidas

Las cifras muestran que una facturación elevada no garantiza que un club obtenga ganancias.

Independiente Medellín presentó uno de los contrastes más llamativos: facturó 80.297 millones de pesos, suficiente para ubicarse entre los cinco clubes con mayores ingresos, pero terminó con pérdidas de 19.253 millones de pesos, las más altas entre los equipos mencionados en el informe.

Deportivo Cali también cerró en números rojos, con pérdidas por 6.954 millones de pesos e ingresos de 57.387 millones de pesos.

En conjunto, los 35 clubes analizados por la Supersociedades registraron ingresos por 1,16 billones de pesos y pérdidas netas de 24.618 millones de pesos durante 2025.

Once Caldas y Envigado sobresalieron por sus ganancias

Once Caldas mostró que facturar menos no necesariamente implica tener un peor resultado financiero. El equipo de Manizales registró ingresos por 59.081 millones de pesos y ganancias netas de 9.138 millones de pesos, el resultado positivo más alto entre los clubes analizados.

Envigado también tuvo un balance favorable: reportó ingresos por $37.680 millones y utilidades de $7.635 millones.

Independiente Santa Fe facturó 67.655 millones de pesos y obtuvo ganancias por 1.971 millones de pesos, mientras Atlético Bucaramanga registró ingresos por 46.194 millones de pesos y utilidades de $1.939 millones.

El balance general dejó una división entre los clubes: 19 reportaron ganancias y 15 terminaron con pérdidas. Las cifras evidencian que el volumen de ingresos es solo una parte de la historia financiera del fútbol colombiano.

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