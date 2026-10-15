Si hay un jugador colombiano que promete de cara al futuro es el mediocampista Juan Manuel Rengifo, futbolista de Atlético Nacional, quien ha destacado en el primer equipo del cuadro antioqueño y ahora ilusiona más por lo que mostró con la Selección Colombia en la última fecha Fifa.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “No está al 100 %”: alarmas prendidas en Nacional por James, previo al juego vs. Millonarios)

El mediocampista, de apenas 21 años, ya ha ganado el premio a mejor jugador joven del país, ha destacado en partidos de alta relevancia e incluso fue uno de los mejores en la victoria de la Selección Colombia frente a Perú en el compromiso que se disputó en Estados Unidos.

Ahora, debido a ese buen rendimiento, todo indica que el jugador podría dar el salto en su carrera pronto, pues hay algunos equipos de la Premier League que ya lo están siguiendo de cerca.

Lee También

Qué equipos están interesados en Juan Manuel Rengifo

Tal como reveló el medio Team Talk de Inglaterra, quien sigue de cerca todo el tema de fichajes y más, el joven jugador nacional está siendo obersvado por equipos de gran relevancia como Brighton y el Newcastle United, clubes que compiten por clasificar a los torneos internacionales como la Champions League o la Europa League.

“Brighton y Newcastle United se encuentran entre un creciente grupo de clubes de la Premier League que siguen de cerca al talentoso centrocampista del Atlético Nacional, Juan Manuel Rengifo, según ha podido saber TEAMtalk”, comenzó escribiendo el medio mencionado.

Y agregó: “Fuentes han confirmado que los ojeadores de ambos clubes se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada. Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también están siguiendo de cerca su evolución como parte de su labor de captación de jugadores en Sudamérica”.

Por lo pronto, no hay una oferta oficial, pero se estima que cuando termine el campeonato la haya para que dé el salto a un fútbol de más alto nivel debido a lo que ha mostrado a lo largo del campeonato.

(Ver también: Revelan qué le ofreció Nacional a James Rodríguez para que volviera a Colombia; no fue la plata)

Qué otros jugadores saldrían de Nacional

Además, el mismo medio confirmó que equipos de Inglaterra también están detrás de Neider Parra y Samuel Velásquez, de 21 y 23 años de edad, respectivamente, quienes también han mostrado un gran nivel a lo largo del año y por eso podrían dar el salto.

Por lo pronto, lo que espera Nacional es que estos jugadores terminen el año de la mejor manera y así reciban un ingreso importante pensando en 2027.

* Pulzo.com se escribe con Z