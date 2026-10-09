Por: Noticiero 90 minutos

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Eduardo Emilio Vilarete Fernández fue uno de los nombres icónicos del fútbol colombiano. Nacido el 20 de junio de 1953 en Santa Marta, se consolidó como una de las grandes leyendas del balompié nacional durante las décadas de 1970 y 1980. Su carrera profesional despegó en 1974 con el Atlético Bucaramanga, donde en apenas su segundo año se coronó como máximo goleador colombiano del torneo de 1975, con 18 anotaciones, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos. Esta notable actuación le permitió abrirse camino en clubes de mayor presencia nacional e internacional.

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El gran salto de Vilarete llegó con el Atlético Nacional, equipo en el que alcanzó la gloria al ser parte del bicampeonato en 1976 y 1981. Su imponente físico, juego aéreo y precisión frente al arco lo convirtieron en un referente dentro del fútbol colombiano, sumando un registro de más de 200 goles oficiales. Además del Atlético Nacional, defendió los colores del Deportivo Pereira, Deportes Tolima y el Unión Magdalena, su equipo local; también tuvo experiencia internacional en clubes de Ecuador y Perú, siempre destacando por su capacidad goleadora y carácter dentro del campo de juego.

A nivel internacional, Vilarete representó a la Selección Colombia en más de 20 partidos y logró siete goles. Su presencia se sintió en torneos clave como el Preolímpico de 1976, la Copa América de 1979 y las eliminatorias rumbo a los mundiales de Argentina 1978 y España 1982. Más allá de las estadísticas, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por gestos irreverentes, como el famoso episodio de 1977 en el Estadio Maracaná cuando, ante la superioridad de Brasil, se sentó sobre el balón en medio del partido, desafiando al público y rivales.

El 9 de octubre de 2026, Vilarete falleció en Bogotá a los 73 años, tras luchar contra un sarcoma en su pierna izquierda, un tipo de cáncer de tejidos blandos que requirió la amputación de su extremidad unos meses antes. Las instituciones y personalidades del fútbol colombiano, como Atlético Nacional y División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), lamentaron profundamente su partida, resaltando su aporte histórico y el legado dejado al fútbol nacional. Su vida y carrera seguirán inspirando a generaciones futuras, recordando siempre el nombre de Eduardo Emilio Vilarete.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles hizo Eduardo Emilio Vilarete en el fútbol colombiano?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Eduardo Emilio Vilarete marcó más de 200 goles oficiales a lo largo de su carrera. Esta cifra lo convierte en uno de los máximos goleadores históricos del fútbol colombiano, destacándose especialmente durante sus etapas en Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional y otros clubes nacionales.

¿Qué es un sarcoma y cómo afectó a Eduardo Emilio Vilarete?

Un sarcoma es un tipo de cáncer que se desarrolla en los tejidos blandos del cuerpo, como músculos, grasa, nervios o vasos sanguíneos. Según Noticiero 90 Minutos, Vilarete padeció esta agresiva enfermedad en su pierna izquierda, lo que llevó a la amputación de dicha extremidad en un intento médico por detener la progresión del cáncer antes de su fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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