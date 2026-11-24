Por: Noticiero 90 minutos

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La UEFA Champions League 2026-27 se encuentra en un punto clave: la Jornada 5 de la nueva Fase de Liga. Según la información presentada, esta competencia europea abandonó el tradicional sistema de grupos y ahora reúne a los 36 clubes más destacados de Europa en una tabla única. Este cambio implica que cada club debe afrontar ocho partidos contra rivales distintos, lo cual eleva el nivel de dificultad y obliga a mantener la concentración y el rendimiento desde el primer encuentro. Este formato reduce las posibilidades de recuperación tras un mal resultado y exige regularidad a los equipos que aspiran a avanzar.

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De acuerdo con los criterios oficiales de la organización, la clasificación se determina así: los ocho equipos mejor ubicados, es decir, quienes alcanzan los puestos del 1 al 8 tras la fase de liga, obtienen el pase directo a los octavos de final de la Champions League sin pasar por más eliminatorias. Por su parte, aquellos clubes que terminen entre los puestos 9 y 24 deben disputar una ronda de playoffs que se juega a partidos de ida y vuelta. Solo los ocho vencedores de estas series consiguen un cupo en los octavos, junto con quienes ya habían asegurado su lugar. El sistema también establece la eliminación inmediata de los clubes que cierran en las posiciones 25 a 36, quienes no tendrán participación en ninguna competencia europea durante la presente temporada. Esto representa un cambio notable, ya que elimina la transferencia de equipos a la UEFA Europa League después de la eliminación.

En el contexto de la quinta jornada de esta fase, el martes 24 de noviembre se disputarán nueve encuentros en dos horarios diferentes. De acuerdo con la información suministrada, los partidos más destacados incluyen choques como Real Madrid contra PSV Eindhoven, Manchester City ante Napoli, y Arsenal frente a Borussia Dortmund, todos programados para las 3:00 p. m. Otros equipos reconocidos también entrarán en acción, como Galatasaray, Aston Villa, y RB Leipzig. Además, los aficionados colombianos podrán sintonizar estos grandes partidos mediante ESPN y la plataforma Disney+.

Así, la UEFA Champions League 2026-27 avanza hacia su desenlace con una competencia intensa y un sistema que exige a cada club regularidad y excelencia deportiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el nuevo formato de la UEFA Champions League en la temporada 2026-27?

En la UEFA Champions League 2026-27, el formato fue modificado respecto a ediciones anteriores. Ahora participan 36 equipos en una tabla general, donde cada club disputa ocho partidos contra rivales diferentes, lo que exige más constancia y nivel de juego. Los ocho primeros clasifican directo a octavos, los puestos entre el 9 y el 24 juegan playoffs, y los equipos que terminen entre el lugar 25 y 36 quedan eliminados de toda competencia europea para esa temporada.

¿Cuáles son los partidos destacados de la Champions League el 24 de noviembre de 2026?

El 24 de noviembre de 2026 se celebran nueve partidos correspondientes a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Algunos de los encuentros más esperados enfrentan a Real Madrid contra PSV Eindhoven, Manchester City contra Napoli y Arsenal ante Borussia Dortmund, todos a las 3:00 p. m. Estos partidos podrán verse en Colombia a través de ESPN y Disney+, permitiéndoles a los aficionados no perderse la emoción de esta nueva etapa del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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