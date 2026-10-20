Por: Noticiero 90 minutos

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La emoción de la UEFA Champions League está más viva que nunca este martes 20 de octubre de 2026, con la tercera jornada de la fase de liga en pleno desarrollo. Este torneo, considerado la máxima competencia de clubes de fútbol en Europa, ha mantenido a los fanáticos en vilo desde el arranque oficial de la temporada, ocurrido el pasado 8 de septiembre. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los clubes más destacados del continente regresan a la cancha dispuestos a luchar por un cupo en la siguiente ronda, en una jornada que promete emociones desde el primer minuto.

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Para los seguidores del fútbol en Colombia y el resto de Sudamérica, los partidos estarán divididos en dos bloques horarios. El primero de ellos dará inicio a las 11:45 a. m. (hora colombiana), cuando Fenerbahçe reciba en Turquía al Slavia Praga, iniciando así uno de los primeros duelos de la jornada. En paralelo, el Sabah enfrentará al Borussia Dortmund, un compromiso determinante para las aspiraciones del reconocido club alemán en la competición. Estos encuentros abren la puerta a una tarde repleta de fútbol internacional.

El segundo tramo del día comenzará a las 2:00 p. m., momento en el que tomarán protagonismo varios enfrentamientos de alto perfil. Entre los duelos destacados se encuentra el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, dos de los conjuntos con mayor tradición en la Champions League. Además, Liverpool se medirá frente al Villarreal; Manchester City jugará contra el AEK Atenas; Stuttgart se enfrentará al Atlético de Madrid, mientras FC Porto chocará con el PSV Eindhoven. La jornada se completa con el duelo entre AS Roma y Slovan Bratislava, y el partido entre SSC Napoli y Bodø/Glimt.

La cobertura de estos partidos, según Noticiero 90 Minutos, busca mantener informados a los aficionados sobre los horarios y los equipos que desfilarán por el césped en una de las competencias más seguidas del mundo. Todo está dado para que la fase de grupos siga dejando momentos inolvidables, en una edición que ya tuvo un arranque cargado de expectativas y sorpresas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora se juegan los partidos de la Champions League hoy en Colombia?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la jornada de la Champions League de este martes 20 de octubre de 2026 está programada en dos bloques: el primer grupo de partidos inicia a las 11:45 a. m. y el segundo turno comienza a las 2:00 p. m., ambos en horario colombiano. Esto permite a los seguidores del fútbol en Colombia disfrutar de una extensa jornada internacional.

¿Cuáles equipos juegan hoy en la Champions League y cuáles son los partidos destacados?

Según la información proporcionada, los equipos que disputan esta jornada de la Champions League incluyen a Fenerbahçe, Slavia Praga, Sabah, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona, Liverpool, Villarreal, Manchester City, AEK Atenas, Stuttgart, Atlético de Madrid, FC Porto, PSV Eindhoven, AS Roma, Slovan Bratislava, SSC Napoli y Bodø/Glimt. Entre los partidos más destacados del día está el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Barcelona, considerado uno de los duelos más atractivos de la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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