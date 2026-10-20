Por: Caracol TV

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Jhon Durán ha vuelto a captar la atención del mundo del fútbol, luego de su destacada actuación en la Europa League, donde anotó dos goles con el Benfica frente al Celtic, según información de Noticias Caracol. El delantero colombiano, surgido de la cantera de Envigado, es visto por los ‘lusos’ como una pieza clave que aporta dinamismo al ataque, dando descanso al referente ofensivo Vangelis Pavlidis.

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La carrera reciente de Durán ha estado marcada por cambios rápidos de equipo y episodios polémicos, lo que lo mantuvo bajo la lupa mediática. Sin embargo, su regreso al protagonismo en la cancha, especialmente en el contexto europeo, lo alinea nuevamente con los registros y marcas personales que construyó desde sus primeros pasos profesionales. De acuerdo con el portal ‘O Jogo’, este doblete representa el primero que logra desde mayo de 2025, una sequía de 17 meses sin marcar dos tantos en un mismo partido. Además, enfrenta el reto adicional de consolidarse como titular en jornadas consecutivas, algo que no consigue desde enero, cuando se encontraba en el Fenerbahçe.

El próximo desafío de Durán con el Benfica será ante el Omonia por la tercera fecha de la fase de grupo en la Europa League, una oportunidad ideal para confirmar su buen momento y luchar por la titularidad constante en el equipo portugués.

La trayectoria profesional de Jhon Durán es amplia: ha vestido las camisetas de ocho clubes diferentes, sumando 217 partidos profesionales. Sus registros muestran 60 goles y 14 asistencias, además de 53 tarjetas amarillas, dos expulsiones por doble amonestación y tres tarjetas rojas, en un total de 9.997 minutos disputados, cifras reportadas por Noticias Caracol. Sus pasos más destacados fueron en el Aston Villa, donde jugó 78 encuentros y marcó 20 goles, y en el club donde se formó, Envigado, con 47 apariciones y nueve tantos. También dejó huella en Chicago, Fenerbahçe, Al-Nassr, Zenit y Benfica, destacándose por su capacidad goleadora y participación regular en los equipos.

Este repunte en Europa, tras tiempos de inestabilidad, puede marcar un nuevo capítulo en la consolidación internacional de Jhon Durán, quien sigue sumando minutos y goles en el fútbol del viejo continente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles tiene Jhon Durán en su carrera profesional?

De acuerdo con los datos recopilados por Noticias Caracol, Jhon Durán ha logrado anotar 60 goles en su carrera profesional a nivel de clubes, sumando su participación en ocho equipos y 217 partidos disputados.

¿Cuál fue el primer equipo profesional de Jhon Durán y cómo fueron sus estadísticas allí?

El primer equipo profesional de Jhon Durán fue Envigado, de la liga colombiana. Allí disputó 47 partidos, marcó nueve goles, dio cuatro asistencias y recibió 20 tarjetas amarillas y una segunda amonestación, en 2.710 minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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