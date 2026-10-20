Por: Caracol TV

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El sábado 17 de octubre de 2026, la comunidad de Guayaquil, Ecuador, fue sacudida por el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El trágico accidente se presentó durante una misa transmitida en vivo, cuando una cruz de gran tamaño se desprendió y cayó sobre él. Según reportes de medios como Noticias Caracol y Extra, la transmisión por Facebook y TikTok dejó registro de sus últimas palabras, enfocadas en la reflexión sobre la vida, la fe y el tiempo.

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Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor (CSsR), una comunidad religiosa fundada en 1732. Su labor pastoral trascendía la congregación, pues se le reconocía por una profunda preocupación por las necesidades materiales y espirituales de los feligreses. Antes de su trabajo en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sirvió en la iglesia San Lorenzo de Vinces, mostrando siempre una vocación de servicio que lo caracterizó no solo entre quienes lo conocían de cerca, sino también al interior de las comunidades donde ejercía su apostolado.

La parroquia que lideraba expresó, tras la tragedia, que el padre Sánchez Molinari fue un ejemplo de “entrega, vocación sacerdotal y amor al prójimo”. A esto se sumó la Arquidiócesis de Cuenca, que transmitió sus condolencias, en particular a su primo Esteban Trajano Sánchez Serrano, otro sacerdote a quien acompañó espiritualmente. La huella de solidaridad quedó especialmente reflejada en testimonios recogidos por Extra, según los cuales cada mes organizaba recolección y entrega de ayudas para quienes más lo necesitaban en la comunidad, distribuyendo víveres y enseres alrededor del día 14.

Los feligreses, como Manuel Pazmiño y Maritza Loor, relataron que siempre anteponía las demandas del prójimo a las propias, y que impulsó renovaciones en la iglesia, como la pintura y el tapizado de los asientos. La última misa de Sánchez Molinari, registrada en Facebook, incluía una reflexión sobre el valor de dedicar tiempo a Dios y a la familia. Su mensaje, “un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, resonó con fuerza tras el accidente. Ecuavisa confirmó que los restos del sacerdote serán velados en Cuenca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari y cuál fue su legado en Guayaquil?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari fue un sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor y párroco en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil. Se destacó por su solidaridad, vocación de servicio y capacidad de responder a las necesidades de los feligreses, especialmente mediante la organización de ayudas mensuales para las familias más vulnerables y mejoras en la infraestructura de la iglesia.

¿Cómo ocurrió el accidente durante la misa transmitida en vivo en Guayaquil?

De acuerdo con medios como Noticias Caracol, el accidente se presentó mientras Sánchez Molinari oficiaba la misa y transmitía por Facebook. Una cruz de madera instalada detrás del altar se desprendió y cayó sobre su cabeza y espalda. Aunque los presentes reaccionaron para auxiliarlo, el sacerdote falleció en el lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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