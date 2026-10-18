Por: Caracol TV

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En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se enfrentó al Sevilla en la novena jornada de la Liga de España, un encuentro que estuvo marcado por una acción polémica y que tuvo como protagonista a Arda Güler. De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, el partido se desarrollaba con intensidad cuando, al minuto 22, el centrocampista turco de Real Madrid fue foco de atención por un instante que desató la controversia.

Güler, en un intento por avanzar hacia el área rival, se encontró con la férrea marca de Peque Fernández, jugador del Sevilla. En medio de la disputa, el jugador madridista extendió su brazo y le propinó un manotazo a su adversario, hecho que provocó que Peque Fernández cayera al suelo y mostrara evidentes muestras de dolor. Esta situación, registrada en pleno desarrollo del compromiso, fue rápidamente notada tanto por el banquillo como por los futbolistas del conjunto sevillista.

Los jugadores visitantes no tardaron en reclamar con vehemencia al árbitro central. Según Noticias Caracol, exigieron una sanción severa para Güler, argumentando que su acción ameritaba una tarjeta roja directa e incluso la revisión de la jugada por medio del VAR, el sistema de asistencia arbitral por video utilizado para esclarecer acciones polémicas durante los partidos. Para los futbolistas y cuerpo técnico del Sevilla, la agresión fue clara y debía ser castigada conforme a las normas del fútbol profesional.

No obstante, la respuesta del árbitro fue determinante: consideró que la acción no era punible. De hecho, ni siquiera acudió a la pantalla del VAR para revisar la jugada, decisión que acrecentó la inconformidad de los reclamos sevillistas. La polémica quedó servida en la cancha y se trasladó a las redes sociales, donde videos del momento fueron compartidos en sitios como X, plataforma antes conocida como Twitter, con enlaces como los publicados por cuentas _Futbolero_ y Mundo Deportivo, recogiendo así diferentes reacciones y opiniones de aficionados y analistas deportivos.

¿Por qué Arda Güler no recibió tarjeta roja tras su acción contra Peque Fernández en el partido Real Madrid vs Sevilla?

Arda Güler no fue expulsado ni sancionado con tarjeta roja porque el árbitro central decidió que su accionar no era punible. Según Noticias Caracol, el juez no consideró necesaria la intervención del VAR, lo que generó cuestionamientos entre los jugadores y el entorno del Sevilla, pero la decisión estuvo fundamentada completamente en la interpretación del árbitro principal durante el partido.

¿Qué es el VAR y cómo actúa en jugadas polémicas como la de Arda Güler en el Real Madrid vs Sevilla?

El VAR, sigla para ‘Video Assistant Referee’ (asistente arbitral por video), es un sistema que permite a los árbitros revisar acciones dudosas mediante repeticiones. En este partido, aunque se reclamó su uso, el árbitro no acudió al VAR para revisar la jugada de Arda Güler, dejando claro que su criterio determinante prevaleció por encima de la tecnología disponible en esa instancia del juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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