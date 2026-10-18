Por: Gol Caracol

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El Barcelona atraviesa un momento brillante en la temporada, consolidándose como el único equipo que ha alcanzado el pleno de victorias tanto en el campeonato local como en la Champions League, de acuerdo con Noticias Caracol. El equipo que dirige Hansi Flick se prepara para uno de los desafíos más importantes del curso futbolístico: su visita al estadio del París Saint-Germain (PSG), actual campeón francés, en una jornada que marca el reencuentro de Luis Enrique con su antiguo club.

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Por tercera vez consecutiva, el PSG se cruza en el camino europeo del conjunto español. El año pasado, los franceses se impusieron por 2-1 en la fase de liga. Hace dos temporadas, el PSG eliminó al Barcelona en los cuartos de final, también según Noticias Caracol. Ahora, el contexto es diferente: el Barcelona llega fortalecido, siendo el máximo goleador del continente europeo y encadenando una racha de once triunfos seguidos en partidos oficiales, con excepción de un amistoso de pretemporada frente al Udinese y la última derrota en mayo del 2026 ante el Valencia, cuando el título ya estaba definido.

El PSG, por su parte, aún no ha alcanzado su máximo nivel, aunque presenta una buena serie de resultados recientes. Lleva seis victorias consecutivas, dos de ellas en la Champions frente al Slovan Bratislava y el Manchester City, y cuatro triunfos más en la Ligue 1. Sin embargo, al inicio de la temporada, sufrió varios tropiezos, como el sufrido ante el Estrasburgo, lo que obligó a Luis Enrique a recurrir a su alineación principal para mantener competitivo al equipo y acercarse al liderato.

Ambos equipos encabezan la fase de grupo con dos victorias, al igual que otros clubes destacados como el Aston Villa, el Stuttgart, el Liverpool, el Sporting de Portugal, el Arsenal, el Real Madrid y el Betis, según Noticias Caracol. Destaca en esta jornada el partido entre Bayern Múnich y Arsenal, en el Allianz Arena, donde los londinenses llegan tras dos victorias en Nápoles y Lille y el Bayern busca redimirse después de una inesperada caída ante el Viking.

El Real Madrid, que logró una remontada memorable en Roma y triunfos frente al Inter y la Roma, recibirá al Leipzig, que llega tras ser goleado por el Como pero recuperarse ganando al PSV Eindhoven. Mourinho contará con Vinícius en Champions, aunque enfrenta una sanción local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el partido entre Barcelona y PSG es tan relevante en la Champions League 2026?

El duelo entre Barcelona y PSG tiene gran importancia porque enfrenta a dos candidatos al título que han tenido varios cruces determinantes en temporadas recientes y llegan nuevamente en la cumbre de sus grupos. Además, el Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se encuentra en una racha positiva, y PSG busca consolidar su desempeño tras superar dificultades iniciales.

¿Cuáles son los equipos que lideran la fase de grupos de la Champions League 2026?

Los líderes de la fase de liga con dos triunfos cada uno son: Barcelona, PSG, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting de Portugal, Arsenal, Real Madrid y Betis, según Noticias Caracol. Estos equipos se perfilan, hasta el momento, como los principales aspirantes a avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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