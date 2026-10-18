Por: Gol Caracol

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Camilo Durán fue protagonista indiscutible este domingo en la Liga de Escocia, donde su papel con el Celtic trascendió el habitual olfato goleador que lo caracteriza. En el enfrentamiento entre el Celtic y Hearts, el futbolista colombiano demostró una vez más por qué se ha convertido en una pieza clave tanto para su club como para la Selección Colombia. Aunque su fuerte ha sido tradicionalmente la definición frente al arco, en esta ocasión Durán fue destacado por su capacidad de asociarse y aportar en la generación de juego ofensivo en el último tercio del campo, una faceta que enriqueció notablemente el desempeño colectivo de su equipo, según información publicada por Noticias Caracol.

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Durante el partido, Durán brindó dos asistencias que evidenciaron su visión y sentido del juego. La primera intervención llegó cuando supo aguantar la marca de espaldas y, con frialdad, filtró un pase preciso entre líneas. Esta jugada permitió romper la estructura defensiva del Hearts y dejó a un compañero con clara opción de remate. La segunda asistencia fue el desenlace de un contraataque veloz; Durán condujo la jugada con determinación y al final habilitó a un colega de equipo, quien quedó frente al arco contrario y capitalizó la oportunidad de gol. Ambas acciones fueron catalogadas como intervenciones de gran factura, lo que subraya el nivel técnico y la inteligencia táctica del delantero, indica Noticias Caracol.

El aporte de Durán no se limitó únicamente a las asistencias. El colombiano también celebró un gol propio, reafirmando así su carácter determinante en el marcador y sumando otra actuación destacada en el fútbol europeo. Según Noticias Caracol, este desempeño refuerza el buen presente del atacante, quien ya es internacional con la selección nacional y aspira a consolidarse aún más en el balompié del viejo continente.

Los aficionados interesados pueden ver las repeticiones de estas dos asistencias a través de los enlaces proporcionados por Noticias Caracol, donde queda clara la calidad y el protagonismo que exhibió Camilo Durán en esta fecha del campeonato escocés.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fueron las asistencias de Camilo Durán con el Celtic ante Hearts?

Camilo Durán entregó dos asistencias en el partido entre Celtic y Hearts por la Liga de Escocia. La primera fue tras aguantar la marca de espaldas y filtrar un pase por el centro de la defensa rival, dejando a su compañero en posición ideal para anotar. La segunda se generó en un contraataque veloz, donde el colombiano habilitó con precisión a un socio que definió frente al arco, destaca Noticias Caracol.

¿Qué aportó Camilo Durán en el partido entre Celtic y Hearts además de las asistencias?

Además de sus dos asistencias, Camilo Durán se destacó al anotar un gol para el Celtic en el enfrentamiento con Hearts. Su participación fue fundamental tanto en la generación de juego como en la definición, resaltando así su versatilidad y peso en el marcador, tal como lo reporta Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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