Por: Caracol TV

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Barcelona siguió demostrando su solidez en LaLiga al conseguir una contundente victoria por 2-5 frente al Betis en el estadio de La Cartuja, triunfo que le permite mantener su hilo perfecto con nueve victorias en igual número de jornadas, según contó Noticias Caracol. El partido estuvo marcado por la intensidad y la competitividad hasta que la expulsión del uruguayo Facundo Bernal cambió drásticamente el desarrollo del encuentro tras un altercado con Lamine Yamal en el minuto 55.

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El gran protagonista de la primera parte fue Lamine Yamal, quien dejó claro su talento desde el principio. Después de un arranque titubeante del Barcelona, Yamal aprovechó un espacio por el costado izquierdo y, con movimientos precisos y un potente zurdazo, marcó un golazo que dio la ventaja a los catalanes. No obstante, el Betis no se rindió y, luego de aprovechar errores en defensa del conjunto azulgrana en una jugada con balón detenido, igualó el marcador con un cabezazo de Valentín Gómez, tras un centro de Fornals.

En el desarrollo previo al descanso, ambos conjuntos dispusieron de ocasiones claras. Sin embargo, fue el Barcelona quien tomó nuevamente la delantera con un gol de Rodri, que cabeceó un tiro de esquina ejecutado por Fermín. El estadio alcanzó su punto de euforia con un gol de Lo Celso para el Betis, que sin embargo fue anulado por el árbitro de Burgos Bengoetxea, con ayuda del Sistema de Asistencia por Video, conocido como VAR, debido a una mano previa de 'Cucho' Hernández.

La segunda parte del encuentro mantuvo el ritmo frenético, con llegadas en ambas áreas. Pero fue el delantero brasileño Gabriel Jesús quien amplió la diferencia para el Barcelona tras una asistencia de Lamine Yamal. Poco después, el Betis volvió a acercarse en el marcador gracias a Abde, tras un pase de Lo Celso. El momento definitivo llegó con la expulsión de Bernal, quien agredió levemente a Yamal en medio de la celebración del gol local. A partir de ese momento, el juego se inclinó completamente a favor del Barcelona, que aprovechó los errores del portero Valles para sentenciar a través de Eric García y Dani Olmo, cerrando el marcador.

En el cuadro del Betis jugaron los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa. El partido dejó claro el dominio azulgrana en la novena jornada de LaLiga EA Sports, presenciado por 66.924 aficionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue expulsado Facundo Bernal en el partido Betis vs Barcelona?

Facundo Bernal, jugador del Betis, fue expulsado con tarjeta roja directa por el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea después de un altercado con Lamine Yamal. Según informó Noticias Caracol, Bernal propinó un leve cabezazo al internacional español durante una discusión tras el segundo gol del Betis, lo que dejó a su equipo con un jugador menos durante más de media hora de partido.

¿Cómo influyó el VAR en el partido entre Betis y Barcelona?

El VAR, sistema de asistencia por videoarbitraje, fue determinante en el primer tiempo, anulando un gol de Lo Celso para el Betis. El árbitro revisó la jugada y determinó que hubo una mano previa de 'Cucho' Hernández, por lo que el gol no subió al marcador, manteniendo la ventaja parcial del Barcelona. Esta decisión fue clave en el resultado final del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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