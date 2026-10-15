Por: Caracol TV

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Kevin Andrade, reciente convocado por Néstor Lorenzo a la selección Colombia, fue protagonista en uno de los partidos más recientes de la Copa de Rusia, según información publicada por Noticias Caracol. En ese encuentro, el Zenit de San Petersburgo se midió frente al Dinamo Majachkalá, y Andrade consiguió empatar el partido 1-1 gracias a una jugada destacada de cabeza. Esta anotación ocurrió después de que el portero rival tuviera una mala salida, situación que el defensor colombiano supo capitalizar de forma efectiva.

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El gol de Andrade no solo significó el empate momentáneo para su equipo, sino que también puso de manifiesto el buen momento que está viviendo el jugador, quien recientemente ha sido llamado por el director técnico Néstor Lorenzo para integrar la selección nacional. La oportunidad de jugar en un club como el Zenit de San Petersburgo es, sin duda, una vitrina importante para cualquier futbolista colombiano que busque consolidarse en el exterior y abrirse espacios en el combinado patrio.

La relevancia de esta acción va más allá del marcador: de acuerdo con Gol Caracol y Noticias Caracol, la actuación de Andrade refuerza la confianza que el cuerpo técnico de la selección Colombia ha depositado en él. Además, la Copa de Rusia representa un escenario desafiante, donde los futbolistas tienen la oportunidad de medirse no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental y estratégico. La adaptabilidad de Andrade a estos retos es, según los mencionados medios, un aspecto que seguramente tendrá en cuenta el entrenador nacional para futuras convocatorias.

Para quienes deseen ver la definición de Kevin Andrade, el gol ha sido compartido por DSports en su red social X (antes Twitter), mostrando la capacidad del defensor central para anticipar y aprovechar errores del rival en balones detenidos, una de las virtudes más apreciadas en su posición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el gol de Kevin Andrade en el partido entre Zenit y Dinamo Majachkalá?

Kevin Andrade logró la igualdad para el Zenit de San Petersburgo con un gol de cabeza, aprovechando una mala salida del arquero del Dinamo Majachkalá. Su oportunismo en la jugada permitió a su equipo empatar el compromiso por la Copa de Rusia, según Noticias Caracol y Gol Caracol.

¿Por qué es importante la reciente convocatoria de Kevin Andrade a la selección Colombia?

La convocatoria de Kevin Andrade a la selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo es significativa porque evidencia el nivel competitivo que el jugador ha mostrado en el Zenit de San Petersburgo. Su desempeño en escenarios internacionales como la Copa de Rusia refuerza su perfil como una opción confiable en la defensa nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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