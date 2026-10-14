Por: El Espectador

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El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, envió recientemente una carta oficial a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitando a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre las fuertes declaraciones hechas por María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato asesinado, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con lo expuesto en la carta, citada textualmente, Henríquez enfatizó su voluntad de aportar toda la colaboración institucional necesaria a las autoridades competentes en el avance de las pesquisas.

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En el documento, Henríquez precisa que, en su calidad como presidente del Senado, pide de manera respetuosa que la Fiscalía lleve a cabo todas las diligencias necesarias para corroborar la información y continuar con las líneas de investigación pertinentes, garantizando el debido proceso y la reserva legal. Según Noticias Caracol, las afirmaciones de Tarazona apuntan a que la orden para el magnicidio partió desde el Congreso de la República, mientras que los recursos económicos para llevarlo a cabo habrían provenido, según ella, desde Venezuela. Tarazona aseguró que esta información ya reposa en la Fiscalía, respaldada por todos los protocolos requeridos.

Tarazona insiste en que no basta con responsabilizar a la Segunda Marquetalia (grupo ilegal que, según ella, solo sería parte del hecho material del crimen) y reclama conocer el trasfondo que llevó al asesinato de Uribe Turbay. Considera que la participación del grupo armado es solo un aspecto del caso y que el autor intelectual aún debe establecerse. Además, subraya la importancia de agilizar los procesos y particulariza en la relevancia de esclarecer el papel de alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, extraditado recientemente a Estados Unidos.

De acuerdo con lo consignado en el documento enviado por Henríquez, debe esclarecerse sin ambigüedades quién ordenó, planificó y financió el crimen, asegurando que, si entre los responsables hay algún miembro del Congreso, le deberá caer "todo el peso de la ley". Asimismo, el presidente Abelardo de la Espriella, en un homenaje reciente, reiteró que el asesinato constituye un “crimen de Estado” y garantizó que el caso no quedará impune. Argumentó que la investigación no puede limitarse a los autores materiales, ya que aún resta conocer quiénes ordenaron el ataque y por qué motivos.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo un asunto de máxima prioridad para las instituciones y figuras políticas mencionadas en este caso. Según información de El Espectador, la investigación ha supuesto la captura de nueve personas y la condena de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien admitió ser el enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de la logística y ejecución del atentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reveló María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, manifestó en entrevista con Noticias Caracol que la orden para el magnicidio habría salido desde el Congreso de la República y que los recursos para perpetrarlo provinieron de Venezuela. Afirmó que esta información ya está en manos de la Fiscalía, la cual debe continuar con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen.

¿Quiénes han sido capturados y cuáles son los avances en la investigación del asesinato?

Según El Espectador, hasta la fecha han sido capturadas nueve personas por su presunta vinculación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entre estos, Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue condenado a 22 años de prisión tras reconocer su papel como enlace entre la Segunda Marquetalia y la organización “Plata o Plomo”, encargada de planear y ejecutar el atentado. La pesquisa aún busca identificar y responsabilizar al autor intelectual del crimen.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.