Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha vuelto a captar la atención pública debido a las recientes declaraciones de su viuda, María Claudia Tarazona. En una entrevista concedida a Noticias Caracol el miércoles 14 de octubre de 2026, la abogada señaló que la información que recibió antes de que ocurriera el atentado conducía a que la orden del crimen habría salido del Congreso de la República. Según Tarazona, entregó todos esos datos a la Fiscalía General de la Nación, siguiendo los procedimientos legales establecidos, y espera que la entidad los verifique para determinar quiénes estarían involucrados en uno de los magnicidios que más ha conmocionado a la opinión pública en los años recientes.

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De acuerdo con las declaraciones brindadas por María Claudia Tarazona, el mensaje previo al crimen contenía tanto nombres como fotografías, e incluía advertencias sobre ataques no solo contra Miguel Uribe Turbay, sino también hacia otros precandidatos del partido Centro Democrático. Un aspecto relevante de su testimonio es que se mencionaba que los fondos para financiar este atentado habrían provenido de Venezuela. Tarazona remarcó que todo esto fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, recalcando únicamente su papel como transmisora de la información, que ahora corresponde cotejar y validar a la Fiscalía.

Dentro del relato, la viuda añadió que existe la presunción de que un congresista perteneciente al partido Comunes podría estar implicado en el caso. Sin embargo, subrayó que corresponde a la investigación judicial establecer si existen pruebas o elementos fundados que respalden tal hipótesis. En esa misma línea, dejó claro que su denuncia ante la Fiscalía no constituye una prueba por sí sola contra ninguna persona específica, sino que está en curso el proceso para determinar responsabilidades con base en pruebas.

Tarazona igualmente fue enfática al pedir que se abra una nueva línea de indagación para rastrear el origen de la información recibida y avanzar en la identificación de los posibles autores intelectuales. En sus palabras, “estamos esperando que se abra esta línea de investigación, que la Fiscalía corrobore de dónde salió esta información”.

Miguel Uribe Turbay murió luego de un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, falleciendo el 11 de agosto de ese año en Bogotá. Las recientes declaraciones de su esposa reavivan el debate sobre quién ordenó el crimen, y la sociedad espera que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos con base en pruebas verificadas, como lo establece la legislación colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información entregó María Claudia Tarazona sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la propia María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias Caracol, ella proporcionó a la Fiscalía General de la Nación información que incluía nombres, fotografías y advertencias sobre posibles ataques a Miguel Uribe Turbay y otros miembros del Centro Democrático. Además, mencionó que dicha información apuntaba a que la orden del crimen habría salido del Congreso de la República y que los recursos para ese atentado habrían sido originados desde Venezuela.

¿Por qué se señala al Congreso de la República en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que, según la información que recibió y entregó a la Fiscalía, la orden para el magnicidio habría provenido del Congreso de la República. No obstante, aclaró que estas afirmaciones forman parte de una denuncia que necesita ser investigada por las autoridades competentes para establecer si existen elementos de prueba que sostengan esa acusación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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