Por: Caracol TV

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Fluminense y Palmeiras se enfrentan este miércoles en el estadio Maracaná en un encuentro que inaugura las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo carioca, dirigido actualmente por Marcão, y el paulista, bajo las órdenes del portugués Abel Ferreira, se ven las caras en una de las eliminatorias más esperadas del fútbol sudamericano, según información de Noticias Caracol.

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En Fluminense, destacan figuras veteranas como el arquero Fábio, el central Thiago Silva y el atacante Hulk, todos con al menos 40 años. Este trío experimentado, respaldado por jugadores como el colombiano Julián Millán, el argentino Lucho Acosta y el venezolano Jefferson Savarino, forma la columna vertebral de un once consolidado. La posible presencia del colombiano Kevin Serna en la titularidad añade interés para el público latinoamericano.

El recorrido reciente del ‘Flu’ ha sido sorpresivo: tras un inicio de temporada con resultados irregulares y cambio de entrenador —la destitución del argentino Luis Zubeldía en agosto— la directiva apostó por Marcão, auxiliar de la casa, quien fue ratificado hasta final de temporada. Desde entonces, Fluminense ha tenido un crecimiento notable, eliminando a Independiente Rivadavia y Platense en fases previas, ambos duelos decididos en territorio argentino. Siempre que Fluminense alcanzó las semifinales del torneo, llegó a la final, como sucedió en 2008 y en 2023, año en el que logró su primer y único título del certamen.

Del lado de Palmeiras, la escuadra paulista parece haber superado el bajón que sufrió tras el parón impuesto por el Mundial 2026. A pesar de un 2025 sin títulos, el equipo ahora pelea en varias competencias, es segundo en el Brasileirao, está en semifinales de la Copa de Brasil y busca una nueva presencia en la final de Libertadores. La solidez defensiva ha vuelto, gracias a una línea de tres centrales —Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza—, y el ataque se fortalece con el colombiano Jhon Arias, el brasileño Vitor Roque y el argentino ‘Flaco’ López, quien suma tres goles y cuatro asistencias en la competición. Aunque Abel Ferreira no podrá estar en la zona técnica por sanción, sus dirigidos llegan con una victoria reciente contundente ante Corinthians por 4-1.

El partido de ida, que tendrá como árbitro a Facundo Tello y a Silvio Trucco en el sistema de asistencia arbitral por video, conocido como VAR (video assistant referee), está programado para el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y será transmitido por Espn y Disney+Premium.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se juega el partido entre Fluminense y Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Fluminense y Palmeiras se disputará el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. El partido comenzará a las 7:30 p.m., horario de Colombia, y podrá verse en vivo a través de Espn y Disney+Premium, según reporta Noticias Caracol.

¿Quiénes son los jugadores clave y las alineaciones probables en Fluminense y Palmeiras?

Fluminense cuenta con jugadores veteranos como Fábio, Thiago Silva y Hulk, junto al colombiano Julián Millán y el mediapunta Lucho Acosta. Por su parte, en Palmeiras destacan el colombiano Jhon Arias, el brasileño Vitor Roque y el argentino ‘Flaco’ López, respaldados por una solidez defensiva liderada por Murilo, Gustavo Gómez y Alexander Barboza. Las alineaciones probables han sido detalladas por Noticias Caracol en su cobertura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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