Por: Gol Caracol

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El Viking FK se prepara para enfrentar un reto de enormes proporciones en la Champions League, cuando se cruce con el Bayern Múnich, uno de los clubes más emblemáticos de Europa, en una eliminatoria que ha despertado expectativas tanto en Noruega como en el continente. Este equipo escandinavo llega a la máxima competencia de clubes tras una temporada que será recordada por mucho tiempo en su país: Viking aseguró su regreso al primer plano al conquistar el campeonato noruego en 2025, cortando una racha de 34 años sin títulos nacionales, según información de Noticias Caracol.

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Este logro no solo les abrió las puertas hacia la repesca de Champions League, sino que también renovó la ilusión de un plantel decidido a escribir nuevas páginas en la historia de la institución. Según Noticias Caracol, Viking se presenta como un rival que, si bien no cuenta con los mismos recursos ni la tradición internacional de sus oponentes, quiere demostrar en la cancha que su crecimiento no es casualidad.

Una de las singularidades de este club reside en su cuerpo técnico. Desde enero de 2021, el equipo es dirigido en conjunto por Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, quienes han sabido combinar sus estrategias y liderazgo. Aarsheim es especialmente representativo para la fanaticada del Viking, pues además de entrenador, jugó 260 partidos para la institución, dotando al proceso de una cercanía y conocimiento profundo de la cultura del equipo.

En cuanto a su plantel, una de las figuras más relevantes es Zlatko Tripić. Capitán y referente, Tripić llegó al Viking en 2018 y suma más de 200 apariciones. En la temporada 2024, fue elegido como el mejor futbolista de la primera división noruega, destacándose con diez goles y 16 asistencias en 28 juegos. Según los datos disponibles, en la campaña siguiente, Tripić incrementó su cuota goleadora y siguió aportando creatividad, aun con menor presencia en la cancha.

Otro refuerzo destacado es Erik Botheim, delantero noruego de 26 años que arribó desde el Salernitana y que antes llamó la atención internacional jugando para el Bodø/Glimt. Allí fue protagonista al anotarle en dos ocasiones a la Roma, en la Conference League. Previo a su llegada al Viking, marcó 36 goles en 91 partidos en el fútbol italiano, de acuerdo con Noticias Caracol.

No menos importante resulta el papel de Henrik Falchener, defensor central de 23 años que llegó desde la segunda división noruega en 2025 y se adaptó con rapidez, sumando seis goles y siendo pieza clave durante la campaña liguera que les dio el campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál ha sido el papel de Zlatko Tripić en el éxito reciente del Viking FK?

Zlatko Tripić ha sido fundamental para el Viking FK, actuando como capitán y líder tanto fuera como dentro del campo. Con un destacado rendimiento en la temporada 2024, en la que fue elegido mejor jugador de la liga noruega tras anotar diez goles y aportar 16 asistencias en 28 partidos, Tripić ha sido pieza clave en los logros recientes del club.

¿Quiénes son los entrenadores principales del Viking FK y cuál es su vínculo con el club?

Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen son los entrenadores principales del Viking FK desde enero de 2021. Aarsheim destaca especialmente porque jugó 260 partidos con el equipo durante su carrera, lo que le da un profundo conocimiento de la institución y refuerza su liderazgo al frente del cuerpo técnico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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